»Skal jeg lave mad, så sætter jeg mig ned på gulvet under madlavningen. Jeg kan ikke klare andet, når jeg har ondt i mine ben.«

Ordene kommer fra 29-årige Natasja, der er mor til to børn og kæmper med smerter, som kommer og går.

Helt konkret har hun fået konstateret åreknuder i sine ben, og 26. juni havde hun en tid på Regionshospitalet i Silkeborg til en forundersøgelse inden operation.

Men det hele blev udsat.

Dokumentation: Regionshospitalet i Silkeborg måtte aflyse Natasjas forundersøgelse til operation 26. juni på grund af coronakrisen. Vis mere Dokumentation: Regionshospitalet i Silkeborg måtte aflyse Natasjas forundersøgelse til operation 26. juni på grund af coronakrisen.

Årsag?

'På grund af situationen med coronavirus,' skrev hospitalet 2. juni til Natasja, der ikke ønsker hele sit navn frem.

Hun er dybt skuffet over den udsættelse.

»Så snart jeg arbejder fuld tid, så får jeg så mange smerter i mine ben,« siger Natasja og tilføjer:

Jeg ved jo, det her kun er starten Smerteramte Natasja

»Det betyder, at jeg begynder at humpe og får følelse af krampe i mine ben. Så jeg sidder og ligger rigtig meget ned. Det er ikke optimalt, da jeg har to børn.«

Natasja er langtfra ene om at få udsat sin operation.

B.T. fortalte for nylig om gigtpatienten Tina Jensen fra Vordingborg, der fik udsat sin operation fra april til august.

Og den forlængede ventetid havde grumme følger.

Gigtpatienten Tina Jensen på 46 år siddende på særlig liggesofa med sin mand, Henrik Jensen på 50 år, og sin datter, Emma på ni år. Foto: Nikolai Linares/Byrd. Vis mere Gigtpatienten Tina Jensen på 46 år siddende på særlig liggesofa med sin mand, Henrik Jensen på 50 år, og sin datter, Emma på ni år. Foto: Nikolai Linares/Byrd.

Tina Jensen bor i Region Sjælland, som er det sted, hvor der er sket det største fald i operationer og behandlinger siden coronakrisens start.

Men med et fald på 21 procent i operationer og behandlinger er Region Midtjylland regionen med det næsthøjeste fald.

Natasja, hvad siger du til, at Region Midtjylland er det sted med det næststørste fald i operationer og behandlinger under coronakrisen?

»Det påvirker rigtig, rigtig mange. Jeg synes, mit er slemt nok, men der er helt sikkert nogen, der er hårdere ramt,« siger hun.

Synes du, at det er rimeligt, at sygehusene har udsat tusindvis af operationer under coronakrisen?

Formanden for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), erkender, at personer som Natasja betaler prisen for prioriteringen under coronakrisen.

»Det er dem uden akutte og kritiske sygdomme, der er blevet ramt. Vi kunne ikke skære i behandlingerne af kræftsyge og andre med kritiske sygdomme,« siger han.

Men det er jo også hårdt for patienter med gigt, åreknuder og andre smertefulde lidelser, da deres smerter bliver værre og værre på grund af ventetiden. Hvorfor skal det her gå ud over dem?

»I en situation, hvor vi bliver krævet af Sundhedsstyrelsen at stille med beredskaber til at kunne håndtere covid-19, så trækker vi personale fra de steder, hvor det ikke er akut syge patienter, som kommer ind,« siger Anders Kühnau og fortsætter:

Anders Kühnau (S) er formand for Region Midtjylland. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Anders Kühnau (S) er formand for Region Midtjylland. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Det går desværre ud over nogle patientgrupper, der ikke er akut syge. Patientgrupper, hvor sygdommen ikke har så alvorlig karakter som for eksempel kræftsygdom eller alvorlig hjertelidelse.«

Regionsformanden har da også godt nyt til smerteramte Natasja.

Netop Regionshospitalet i Silkeborg, hvor hun fik aflyst sin forundersøgelse inden operation, vil ikke få fratrukket mere personale til at tage sig af coronasmittede. Det forventer Anders Kühnau i hvert fald.

»Det sted tror jeg, vi vil lade være. Men hvis vi kommer i en situation, hvor vi har brug for at trække rigtig meget personale ind i beredskaberne, kan det jo gå ud over de patienter, der ikke har akut sygdom,« siger han.

Som patient er det meget skuffende at få udsat en operation Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner til B.T.

Men vil I ellers gøre noget anderledes for de patienter, der ikke er akut syge?

»Vi beder vores personale om på frivillig basis at arbejde ekstra i weekender eksempelvis, og vi bruger i større grad privathospitaler. Det er noget, vi gør for at øge kapaciteten til behandling og operation af de patienter, der ikke er akut syge,« siger han og tilføjer:

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at få ekstra arbejdskraft ind til at hjælpe med de udfordringer, der er.«

Natasja vil gerne se, at regionsformanden holder, hvad han lover.

»Skal jeg lave mad, så sætter jeg mig ned på gulvet under madlavningen. Jeg kan ikke klare andet, når jeg har ondt i mine ben,« siger 29-årige Natasja, der i juni fik sin behandling på Regionshospitalet i Silkeborg udsat på grund af coronakrisen. Foto: Privat Vis mere »Skal jeg lave mad, så sætter jeg mig ned på gulvet under madlavningen. Jeg kan ikke klare andet, når jeg har ondt i mine ben,« siger 29-årige Natasja, der i juni fik sin behandling på Regionshospitalet i Silkeborg udsat på grund af coronakrisen. Foto: Privat

Hun har fået udsat sin forundersøgelse til november, men hun tvivler på, det kan lade sig gøre.

Og for selve operationen er der slet ikke fastlagt nogen tid.

»Jeg ved jo, det her kun er starten, og jeg stiller spørgsmålet, hvor længe det nu kommer til at tage. Når alle andre også får aflyst deres tider, hvor lang tid skal jeg så vente? Et år eller et halvt år?« spørger hun.

TIP OS: Har du fået udsat din operation eller behandling på sygehuset på grund af coronakrisen? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk