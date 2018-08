Najar Mahmoud Al-Ali fra Tønder bliver udvist af Danmark, selvom hendes mand og seks børn har opholdstilladelse.

På mandag skal syriske Najar Mahmoud Al-Ali forlade sin mand og sine seks børn, der har boet i Tønder i snart tre år, fordi hun har fået afslag på sin opholdstilladelse.

Det sker, selvom resten af familien har fået midlertidig opholdstilladelse i Danmark, skriver DR Syd.

Afgørelsen frustrerer og påvirker hele familien, hvor børnene er mellem fire og 16 år.

- Hver gang de (børnene, red.) ser mig græde, begynder de også at græde og siger: ”Tag os med. Du må ikke forlade os, mor”, siger Najar Mahmoud Al-Ali til DR Syd.

Begrundelsen for afslaget er, at hun under flugten fra Syrien først blev registreret i Grækenland, hvor hun fik midlertidig opholdtilladelse.

Faderen er i job, og børnene går i dansk skole, men Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, siger, at hvis familien vil være sammen, kan de flytte til de fredelige områder i Syrien.

Men hos Dansk Flygtningehjælp mener asylchef, Eva Singer, at den kommentar mangler greb i virkeligheden.

- Rent faktuelt er det ikke sikkert i Syrien. De vil være i risiko for tortur, hvis de rejser tilbage, så det er ikke en løsning, siger hun til DR Syd.

Udover afslag om opholdstilladelse har Najar Mahmoud Al-Ali fået afslag på familiesammenføring. Ifølge Eva Singer strider den afgørelse mod loven, da hun ikke mener, at der er taget hensyn til barnets tarv.