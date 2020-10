»Jeg synes, det er dybt ulykkeligt.«

Ordene kommer fra Pernille Friis Rønne, der er mor til psykisk syge Line.

Som B.T. allerede har fortalt, blev datteren udskrevet fra hospitalet til et bosted, samme dag som regeringen besluttede at lukke store dele af Danmark ned.

Derfor måtte kommunen hjemsende flere ansatte på bostedet, hvor Line endte med at tage en overdosis og igen måtte indlægges.

22-årige Line blev udskrevet fra psykiatrisk afdeling på et hospital 11. marts, som var præcis den dag, hvor statsminister Mette Frederiksens valgte at lukke det meste af Danmark ned. Line havnede på sit bosted, hvor der var færre ansatte end normalt, og det fik klare konsekvenser. Foto: Privat Vis mere 22-årige Line blev udskrevet fra psykiatrisk afdeling på et hospital 11. marts, som var præcis den dag, hvor statsminister Mette Frederiksens valgte at lukke det meste af Danmark ned. Line havnede på sit bosted, hvor der var færre ansatte end normalt, og det fik klare konsekvenser. Foto: Privat

Men Line er slet ikke alene.

I en redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed nævnes en række utilsigtede hændelser – også kaldet fejl – under coronakrisen.

Her står, at patienter med akut hjertesygdom og blodforgiftning er overset eller først sent er kommet i behandling, fordi der har været 'stort fokus på coronavirus' hos lægerne.

De akutsyge er dog ikke de eneste tabere under coronakrisen.

Sådan er patienter ramt af coronakrisen I en redegørelse har Styrelsen for Patientsikkerhed opgjort de 'utilsigtede hændelser' med relation til coronavirus fra 1. januar til 1. august i år. Her er oversigten over patienternes problemer: Stort fokus på coronavirus. Patienter med eksempelvis blodforgiftning og akutte sygdomme i hjerte eller lunge har fået forsinket deres behandling. I enkelte tilfælde med alvorlige konsekvenser.

Manglende lægebesøg hos borgere. Patienter med eller uden symptomer på coronavirus er ikke blevet set fysisk af læge. Konsekvenserne har været, at der er sket forværring af sygdom og forsinket start af behandling.

Test af coronavirus. Der har været bortkomne prøver og manglende test af patienter, og så er fortsat smittede taget ud af isolation.

Mangelfuld information: På nogle sygehuse har smittede patienter været på forskellige afdelinger, uden personalet har haft kendskab til deres smitte.

Konsekvenser for psykisk syge: Psykisk syge på bosteder har i nogle tilfælde fået det værre på grund af nedlukningen under coronakrisen. Kilde: Ny redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Under punktet 'psykosociale konsekvenser' står dette i redegørelsen:

»Nedlukningen af samfundet i forbindelse med covid-19 har ramt visse grupper særligt hårdt. Det gælder fx psykiatriske patienter og beboere på bosteder, som ikke har måttet få besøg af udefrakommende i en periode, ligesom nogle aktiviteter har været aflyst eller erstattet af digitale møder.«

Og restriktionerne under coronakrisen har haft konsekvenser for de psykisk syge.

»De utilsigtede hændelser viser, at det i nogle tilfælde har ført til forværring af mental sundhed,« står der i redegørelsen.

»Jeg må som mor sige, at jeg var langt mere bange for, at min datter kom noget til via sine psykiske lidelser, end at hun fik corona,« siger Pernille Friis Rønne. Foto: Kasper Løjtved/Byrd Vis mere »Jeg må som mor sige, at jeg var langt mere bange for, at min datter kom noget til via sine psykiske lidelser, end at hun fik corona,« siger Pernille Friis Rønne. Foto: Kasper Løjtved/Byrd

Pernille Friis Rønne er alt andet end overrasket.

»Det bekræfter min formodning om, at de coronarelaterede forandringer har haft negativ indvirkning og været destabiliserende for psykisk sårbare generelt – og især for dem, der bor på bosteder,« siger hun og tilføjer:

»Når du kvalificerer dig til en bostedsplads, hører du til de allermest skrøbelige, hvor det er en fortløbende kamp at opnå bare en vis livskvalitet.«

Pernille Friis Rønne frygter, at 'forværring af mental sundhed' reelt betyder, at nogle af de ramte beboere giver helt op.

TIP B.T.: Har du som patient under coronakrisen mærket, at lægerne ikke har prioriteret din behandling? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk.

»Jeg synes, det er dybt ulykkeligt for dem, det rammer, og fortvivlende, hvis det betyder tab af funktionsniveau og fremskridt, der har taget lang tid at opnå. Det kan være den faktor, der får den enkelte til at opgive,« siger hun.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har ikke selv nogen kommentarer til redegørelsen og henviser i stedet til Styrelsen for Patientsikkerhed.

B.T. har vist Pernille Friis Rønnes bekymringer til Lena Graversen, der er enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men dem forholder hun sig ikke til i sit mailsvar til B.T.

Her er hele svaret fra overlægen B.T. har givet overlæge Lena Graversen, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, følgende spørgsmål efter at have set den nye redegørelse. Har du som overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed nogen kommentarer til, om man vil gøre noget for, at blodforgiftning, akut hjertesygdom eller akut lungesygdom ikke fremover får en sen behandling? og Har Styrelsen for Patientsikkerhed nogen kommentarer til, at mor til beboer på bosted mener, at der bør tages politisk beslutning om at frede de psykisk syge, så de ikke betaler en høj pris, hvis coronaen bliver en langvarig affære? Her hendes svar på de to spørgsmål: »På nationalt niveau har vi samlet kun set enkelte hændelser med forsinket diagnosticering af alvorlig sygdom rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. I vores vidensopsamling og på vores temadag om covid-19 blev hændelserne præsenteret med eksempler på, hvordan de kan forebygges, så andre i sundhedsvæsenet kan lære af det,« skriver hun på mail og tilføjer: »Vi følger løbende utilsigtede hændelser relateret til covid-19, så vi kan sætte ind med relevante læringstiltag, hvor det er nødvendigt. De enkelte utilsigtede hændelser bliver håndteret lokalt, hvor de er rapporteret. En eksempel på en lokal indsats er for eksempel at sikre, at alle patienter får systematisk gennemgang af deres symptomer, så andre sygdomme end covid-19 ikke overses.«

»Vi følger løbende utilsigtede hændelser relateret til covid-19, så vi kan sætte ind med relevante læringstiltag, hvor det er nødvendigt,« skriver Lena Graversen blandt andet.

Både blå og rød blok har allerede sagt til B.T., at de vil have en klarere melding fra ministeren om patienterne, der er ramt af coronakrisen.

Pernille Friis Rønne, vil du gerne have politikere til at slå fast, at der ikke kommer lignende restriktioner igen på bostederne, selv om coronasmitten stiger?

»Ja, jeg vil gerne have en politisk beslutning om så vidt overhovedet muligt at frede det psykiatriske område og kun have de allermest nødvendige restriktioner på bostederne. Ellers kommer psykisk sårbare til at betale en meget høj pris – især hvis corona bliver en langvarig affære,« siger hun.