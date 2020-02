Da Pia Poulsens niårige datter mandag eftermiddag kom hjem fra skole og fortalte, hvad de havde talt om i skolen, tabte moren underkæben.

»Hun begyndte at spørge, hvordan man onanerer, hvorfor man gør det, og om man også skal gøre det i hendes alder,« siger Pia Poulsen.

Folkeskolernes Uge Sex med seksualundervisning for alle klassetrin løber lige nu af stablen, og det havde 29-årige Pia Poulsen godt fået en besked fra datterens skole, Skelgårdsskolen i Tårnby, om forinden.

Men hun havde ikke regnet med, at det ville afføde den slags spørgsmål fra hendes datter i 2. klasse:

»Hun spurgte også, om man godt måtte have sex i hendes alder, og om vi ikke skulle købe en graviditetstest for at være sikre på, at hun ikke var gravid. Og så sagde jeg ‘det er du ikke’,« fortæller moren og fortsætter:

»Jeg blev chokeret og tænkte ‘hvad er det, du spørger mig om?’ Det var ikke lige i den alder, jeg havde tænkt mig, at vi skulle have den snak. Jeg synes, det er alt, alt for tidligt.«

Og Pia Poulsen er langtfra den eneste mor, der synes, det er alt for tidligt.

I en lukket gruppe på Facebook for kvinder er der en mor, der skriver i et opslag, at hun synes, det er grænseoverskridende, at hendes lille datter på syv år netop har lært om sex i skolen, blandt andet ved at se en video.

Obligatorisk seksualundervisning Emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse. Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv. Kilde: Børne- og undervisningsministeriet.

Over 100 kvinder har under opslaget givet udtryk for, at de er enige.

Pia Poulsen fortæller, at hun godt kan se meningen i, at man skal lære om kroppen, da der for eksempel allerede er nogle af pigerne i datterens klasse, der har fået menstruation.

Men hun synes ikke, at niårige bør gå med den slags tanker og bekymringer, som hendes datter mandag kom hjem med.

»Jeg synes, det er alt for tidligt. Man kan godt blive bekymret, fordi generationen i dag er mere udviklet og fremme i skoene. Jeg tænker 'bare de ikke får nogle gode ideer oppe i hovedet allerede nu',« siger Pia Poulsen.

Den 29-årige mor fortæller, at hun har tænkt sig at skrive til læreren og fortælle, at hun gerne ville have vidst på forhånd, hvad de mere specifikt ville tage op i skolen, så hun havde haft en chance for at forberede sit barn på det selv.

»Så havde vi været på biblioteket og lånt bøger, og så havde jeg forklaret hende om det. Jeg havde bare slet ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det var nu i en alder af ni år, vi skulle have den her snak og slet ikke om at onanere. Det kunne jeg ikke forklare. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige.«

Hun holder en kort pause, inden hun fortsætter:

»Jeg synes, det er meget bekymrende, at hun nu synes, det er så spændende.«

'Vigtigt ikke at installere skam i børn' Ifølge national chef for Sex & Samfund, Lene Stavngaard, handler seksualundervisningen i indskolingen ikke om sex: »Undervisningen fra 0. Til 3. klasse handler ikke om sex, det handler om familieliv, kroppen og følelser. Der ligger selvfølgelig også reproduktion, og der kan man støde på, hvordan man får børn. Men det handler ikke om sex, det handler om reproduktion.« Og hun understreger vigtigheden af, at børnene føler sig mødt, hvor de er: »Når den enkelte lærer laver undervisningerne, er det vigtigt, at de sørger for, at børnene får den rette viden på det rette tidspunkt. Når de spørger om ting, er det vigtigt, at de voksne ikke lukker af og tænker ‘puha, det er for tidligt’, for så installerer de en skam i børnene.«

Kan du slet ikke se noget positivt i, at hun får den viden i skolen nu?

»Nej. Et barn på ni år skal ikke rende rundt og tænke over, hvordan man onanerer, og hvornår man kan have sex.«

Da B.T. taler med skolelederen på Skelgårdsskolen, Anette Bekker Kjærgård, kan hun ikke genkende det billede, som Pia Poulsen har dannet af undervisningen.

»Det, de laver dernede, er meget stille og roligt. Jeg forstår slet ikke det der. De har undervisning om kroppen, og der er nogle elever, der kan stille nogle spørgsmål. Vi følger vejledningerne, der ligger i forhold til Uge Sex. Det er helt stille og roligt. Og der er sendt et brev hjem til forældrene med information om, hvad de den her uge arbejder med.«

Hvilken information? Har der stået, de skal have om, hvordan man laver en baby for eksempel?

»Jamen, det er jo naturligt, at man går ind og snakker om, hvordan man får børn på andet klassetrin. Men jeg har ikke stået dernede, så det kan du ikke få mig til at udtale mig om. Jeg ved, at de her lærere arbejder efter klassetrinets alder og stille og roligt og sagligt med tingene.«