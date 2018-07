Nadia Pedersen pjaskede rundt med sin kæreste, Brian, og sin fireårig datter i deres nyligt indkøbte svømmebassin i to timer. Da de kom op, ville Nadia Pedersen tjekke klorbeholderen og stak sin hånd ned i vandet, da hun til sin store overraskelse fik et kæmpe stød, der snurrede gennem hele kroppen.

»Jeg fik det sygeste stød, som jeg her fem timer senere stadig kan mærke i hånden op til albuen,« siger Nadia Pedersen til B.T.

Nadia Pedersens kæreste troede, at hun jokede, men da han ville gøre hende det efter, stak han i et højt brøl. Siden har Nadia Pedersen haft frygtelige tanker om, hvor galt det kunne være gået.

»Det eneste, jeg kan tænke på nu, er, hvad mon der kunne have været sket med min datter, hvis hun var i vandet, mens det gav stød. Det gør mig bange,« siger Nadia Pedersen fra Jyllinge, tæt ved Roskilde.

Spabadet er et Lay-Z-Spa Miami, som Nadia Pedersen og kæresten har købt i Jem & Fix. Kort efter episoden tog den lille familie forbi forretningen med spabadet.

Her kunne Jem & Fix tilbyde dem et ny spabad, hvilket Nadia Pedersen ikke var interesseret i, da hun var bange for, at et nyt også ville give stød. Til gengæld fik de deres penge retur.

»Jeg vil gerne advare andre mod disse spabade. Jeg kender ikke til andre tilfælde, men når det er sket en gang, kan det ske en gang mere, og jeg vil gerne opfordre folk til at passe på,« siger Nadia Pedersen.

Hos Jem & Fix er det første gang, at de oplever stødproblemer med klorbeholderne til spabadet, som er lavet af plastik, forklarer direktøren ved Jem & Fix på landsplan, Claus Petersen.

»Vi tager det meget alvorligt, for det burde ikke ske. Vi har nu sendt spabadet til nærmere undersøgelse, og så skal vi have testet det,« siger direktør Claus Petersen.

Kender du noget til sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til journalist Amalie Abildgaard på amab@bt.dk.