En 32-årig mand fra Skive kastede, ifølge anklageskriftet, to dåser mod politiet den 9. januar under en coronademonstration i København.

De to dåser ramte en politibil, og manden har siddet varetægtsfængslet i isolation i Vestre Fængsel siden den dag.

Mitzi Johansson er den 32-årige mands mor. Hun modtog beskeden om anholdelsen af sin søn dagen efter.

Her fik hun at vide fra den beskikkede advokat, at sønnen ville blive varetægtsfængslet i 14 dage til en måned.

Men varetægtsfængslingen er blevet udskudt adskillige gange, og nu skal han sidde varetægtsfængslet indtil den 21. april for at have 'kastet to dåser på en politibil.'

Det er noget som moren, Mitzi Johansson, har svært ved at forstå.

»Det er tortur. Det er frygteligt, at de bliver ved at udskyde det. Min søn bliver knækket mere og mere, jo længere tid han skal sidde derinde. Han må ringe til en person en gang om ugen i to timer,« siger en tydeligt påvirket Mitzi Johansson og fortsætter.

»Det er simpelthen så frygteligt, og han sidder i sin celle 23 timer i døgnet. Det er psykisk tortur. Det her er gået over gevind. Jeg går rundt og er grådkvalt indeni.«

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Det er nu 14 dage siden, at hun sidst har talt med sin søn, grundet de regler der er under varetægtsfængslingen. Moren forestiller sig, at sønnen skal have psykisk hjælp, når han kommer ud fra fængslet.

»Han prøver på at holde sig selv oppe. Han sidder inde i den celle 23 timeri døgnet, og han har to programmer på tv’et. Han ser dokumentarer på DR om natur og rejser. Han drømmer sig væk til et andet sted end der. Han har det så dårligt derinde.«

Mitzi ved godt, at sønnen har gjort noget ulovligt, og at han skal straffes for det, men hun mener dog ikke, at sønnen fortjener at gå igennem det, som han gør lige nu. Og hun føler heller ikke, at straffen til 30-årige Nanna Skov Høpfner på to år, som hun fik i forbindelse med samme demonstration for at have ‘opfordret eller opildnet andre til vold eller optøjer’, er i nærheden af at være retfærdig.

Hun mener, at paragraf 81d, der kan udløse fordoblet straf, hvis ‘lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark’ er gået langt over gevind.

»Jeg græder over, den uretfærdighed min søn bliver udsat for, men jeg græder også for Nanna og andre, der i forbindelse med den her demonstration har fået alt for hårde domme. Jeg sender derfor også tanker til dem, og jeg føler med dem.«

Nu håber Mitzi Johansson, at politikerne får øjnene op for det her, og at der i sidst ende vil komme en erstatning til hendes søn, og andre der er blevet dømt i forbindelse med paragraf 81d.

Tirsdag i denne uge blev en mand idømt 15 måneders fængsel for at kaste sten efter politiet under demonstrationen den 9. januar.

Nu frygter Mitzi Johansson, at hendes søn risikerer samme straf.