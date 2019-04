Karina Hulemose, der er mor til 17-årige Søren Hulemose, er forarget og ked af det over, at hendes søns efterskole lukker kort tid inden eksaminerne.

»Jeg har svært ved at forstå, hvorfor skolen ikke lader eleverne køre skoleåret færdigt i stedet for, at de er tvunget til at stoppe lige inden eksamen. Så kunne de have fået en ordentlig afslutning,« siger 38-årige Karina Hulemose.

Hendes søn Søren har gået på Bierringhus Efterskole i Esbjerg i tre år, hvor han har taget niende klasse og 10 klasse nu for anden gang. Han er blandt de 41 elever, som skolen har sendt hjem lige før eksamen grundet skolens konkurs.

»Jeg er meget chokeret. Vi havde indtryk af, at det gik godt økonomisk. De har lige malet og fået nye møbler, og eleverne har haft en god studietur til London. Så der er ikke noget at sige til, at min søn knækkede fuldstændig sammen, da vi fik besked om skolens lukning,« siger moderen.

Søren Hulemose er ked af, at han ikke kan afslutte skoleåret grundet efterskolens konkurs.

Bieringhus Efterskole er en almen kristen efterskole, som satser målrettet på at hjælpe sårbare og udsatte unge. De seneste år har skolen dog kæmpet med mangel på elever og deraf følgende dårlig økonomi.

Sidste års regnskab havde ifølge jv.dk et underskud på 1,6 millioner kroner.

Ifølge Karina Hulemose har hendes søn rykket sig både fagligt og socialt i løbet af de år, han har gået på efterskolen.

»Han er gået fra at være en stille og indelukket dreng til en dreng, der vil fællesskabet,« siger hun.

Søren selv bekræfter, at han er ked af det og frustreret over lukningen af skolen. Han havde glædet sig til sine eksaminer i Dansk og Engelsk, hvor der ifølge ham selv ’er sket store fremskridt’.

»Det har været livsændrende. Jeg har fået mange nye venner og mange faglige udfordringer,« siger han.

Søren ved endnu ikke, hvad der skal ske, og om han får lov til at gå til eksamen et andet sted.

»Ind til videre må jeg holde sommerferie,« siger han.

Maja Kirkegaard Jørgensen har ligeledes et barn på skolen. Hendes datter på 15 år går i ottende klasse og skulle have fortsat til næste skoleår.

»Vi har aldrig før været mødt så godt på en skole Så det er et stort tab, at de nu må lukke,« siger moderen.

Hun er både »chokeret« og »trist« over beslutningen og synes på linje med Karina Hulemose, at de største elever skulle have haft muligheden for at færdiggøre deres eksamen.

»Det var da lidt voldsomt at skulle hente sit barn hjem så pludseligt, og at børnene ikke fik mulighed for skilles ordentligt fra deres venner. Men når nu det ikke kunne være anderledes, synes jeg, at skolen har håndteret det godt og hjulpet os videre,« siger Maja Kirkegaard Jørgensen.

Sammen med datteren har hun allerede været ude for at se på en ny efterskole, hvor den 15-årige pige forhåbentlig kan starte på en frisk til næste skoleår.