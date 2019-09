»Han fortalte, jeg var klassens dårligste. Jeg havde vundet titlen.«

Det gør stadig ondt på Anja Riber, når hun genkalder sig sin 12-årige søns ord. Hans lærer råbte ham op foran klassen, fordi han havde fået færrest point for god opførsel. Bagefter sad han og to andre elever og så på, mens resten af klassen, der havde fået point nok, spiste slik, de havde fået af læreren som belønning.

Nicklas græd, da han kom hjem fra skole den dag.

»Jeg behøver ikke gøre mig umage, mor, jeg er alligevel klassens dårligste,« sagde han.

I 6. klasse på Kystskolen Afd. Krogsbølle på Fyn har en lærer brugt et pointsystem, der belønnede nogle børn med slik for god opførsel. Det skriver TV2 Fyn.

B.T. har talt med to forældre til børn i klassen, som fortæller, at alle børnene startede med 100 point, og så kunne de få minus- eller pluspoint for forskellige ting.

Ved slutningen af måneden fik de elever, der havde 100 point eller derover, slik som belønning.

Anja Ribers dreng var en af dem, der ikke fik slik. Hun fortæller, at det, der har gjort hende vred, ikke handler om, hvorvidt hendes dreng fik slik, men at læreren 'kårede' de børn, der var dårligst.

»Det bliver en udstilling af børn, og det gav min dreng en følelse af, at han var dum, og at han ikke kunne finde ud af det.«

Sandie Johnson, der er mor til Hailey i samme klasse, bakker op.

»Det var utroligt ydmygende for børnene.«

Begge mødre understreger, at de godt kan se ideen i pointsystem, der kan motivere eleverne, men de fortæller, at det virkede, som om hensigten med pointsystemet i deres børns klasse var det modsatte.

Børnene kunne ikke se nogen steder, hvad der gav pluspoint, og hvad der gav minuspoint, og de oplevede, at nogle børn fik minuspoint for noget, som andre børn ikke fik minuspoint for.

Sandie Johnson fortæller, at hendes datter flere gange spurgte, om hun ikke kunne få lov at se, hvad det var for ting, der gav minuspoint, og hvad, der gav pluspoint, men det måtte hun ikke.

En af eleverne tog selv et billede af lærerens lister med sin telefon på et tidspunkt, hvor læreren ikke var i klassen, og du kan herunder se, hvad der gav plus- og minuspoint.

Her kan du se, hvad det var, eleverne fik minuspoint for Vis mere Her kan du se, hvad det var, eleverne fik minuspoint for

Både Anja Riber og Sandie Johnson oplevede, at der næsten udelukkende var fokus på de negative ting ved børnenes opførsel med systemet.

På et tidspunkt begyndte læreren at skrive elevers navne op på tavlen hver morgen, hvis de fik minuspoint, og så fortsatte de med at skrive minus ud for elevens navn i løbet af dagen.

Men gjorde børnene noget af det, der burde give pluspoint, kom det ikke med op på tavlen.

»Det virkede meget negativt, og jeg oplevede ikke, at det motiverede børnene. Tværtimod,« fortæller Sandie Johnson.

Her er det, som eleverne fik pluspoint for Vis mere Her er det, som eleverne fik pluspoint for

Både hun og Anja Riber klagede til skolens ledelse over systemet, men de oplevede ikke, at skolens ledelse fandt det problematisk.

Skolen har stoppet praksis med at belønne nogle børn med slik, udtaler skoleleder Morten Wettergren.

»Det her med slik, hvor nogen får, og andre ikke får, det er ikke noget, jeg på nogen som helst måde kan billige, og derfor er det også stoppet,« siger Morten Wettergren i et interview med TV2 Fyn mandag.

Han fortæller, at han har skrevet ud til alle skolens lærere, at det skal stoppes straks, hvis det foregår i andre af skolens klasser.

Til TV2 Fyn siger Morten Wettergren, at han først blev bekendt med metoden, efter han blev kontaktet af mediet, men det stiller de to mødre sig uforstående overfor.

Sandie Johnson fortæller, at hun gjorde ledelsen opmærksom på det problematiske pointsystem flere gange.

Den 22. april 2019 skrev Sandie Johnson til skolelederen og lærerne i klassen om metoden i en længere e-mail. Nedenstående er et uddrag:

‘(...) de blev ikke talt ned til og blev heller ikke udstillet foran klassen med et eller andet hjemmelavet minuspointsystem, ved at blive råbt op som værende dårligst og derefter sidde og se de andre sidde og spise slik lige op i hovedet på dem.'

Besked på SkoleIntra fra Sandie Johnson sendt til skoleleder Morten Wettergren og børnenes lærere om pointsystemet med slik som belønning. E-mailen er sendt den 22. april 2019. Vis mere Besked på SkoleIntra fra Sandie Johnson sendt til skoleleder Morten Wettergren og børnenes lærere om pointsystemet med slik som belønning. E-mailen er sendt den 22. april 2019.

B.T. ville gerne have spurgt Morten Wettergren, hvorfor han siger, han først blev bekendt med systemet med slik-belønninger, efter han blev kontaktet af TV2 Fyn, når han allerede blev gjort opmærksom på problemet i april.

Han forklarer til B.T., at han har sagt det, han gerne vil sige, til TV2 Fyn, og at han gerne vil bede om yderligere spørgsmål skriftligt.

Morten Wettergren vil heller ikke svare på, om skolen stadig vil bruge pointsystemet med plus og minus, eller om det også er afskaffet.

»Vi har et møde med lærerne i morgen, hvor vi skal tale om, hvordan vi fremmer motivationen blandt eleverne på en god måde,« siger Morten Wettergren.

B.T. har kontaktet den pågældende lærer for at få hans kommentar til sagen, men han er ikke vendt tilbage.