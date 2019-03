Det har været den værste uge i Fie Vogels liv. Som mor til 14 måneder gamle Merle så hun sin datter gå fra at være en rask pige til at have feberkramper, udslæt og hoste.

Merle var blevet smittet med mæslinger, men det tog mere end en uge at finde ud af det.

»Jeg har været bange. Det er det værste, jeg nogensinde har prøvet.«

Det begyndte tirsdag i sidste uge. Fie Vogel og hendes mand vågner midt om natten, fordi deres datter ligger og har feberkramper i sin seng.

De skynder sig at få Merle indlagt på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Lægerne fortæller, at det kan være en almindelig virus, og familien bliver udskrevet og sendt hjem.

Men Merle får det ikke bedre de næste dage. Tværtimod.

»Hun er syg med udslæt og feber, og når feberen ikke er der, så hoster og snotter hun. Udslettet bliver ved med at skifte form og farve. Det går fra rødspættet til markante røde ringe,« forklarer Fie Vogel.

FAKTA antal smittede med mæslinger i 2019 Mæslinger er en meget smitsom sygdom, som både kan ramme børn og voksne. I sjældne tilfælde kan sygdommen give alvorlige komplikationer såsom lungebetændelse eller hjernebetændelse. Per den 21. marts 2019: 7 tilfælde af mæslinger i dette udbrud. 27. februar 2019

Alle fem danske tilfælde af mæslinger er smittet med præcis den samme virus 22. marts 2019: 14 måneder gammelt barn smittet med mæslinger

25. februar 2019: To nye tilfælde af mæslinger

22. februar 2019: Nyt tilfælde af mæslinger

13. februar 2019: To tilfælde af mæslinger efter skirejse til Frankrig

8. februar 2019: Yngre mand fra Fyn har fået påvist mæslinger KILDE: Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikker

»Det er der, jeg tænker, at hun skal se en læge igen.«

Fredag aften kontakter Fie Vogel børneafdelingen, som gerne vil undersøge Merle for mæslinger, men de kan ikke modtage hende på afdelingen på grund af smittefare. I stedet kommer lægen og en sygeplejerske ud på hospitalets parkeringsplads, hvor de poder Merle, der sidder i bilen med sine forældre.

»Vi får at vide, at det sikkert ikke er mæslinger, men bare en omgangsvirus, fordi Merle ser ud til at have det bedre. Vi venter lørdag og søndag, men vi hører ikke noget.«

Mens de venter svar på prøverne, har Merle det stadig dårligt. Hendes ene øje vil pludselig ikke åbne.

Fie Vogel er sygeplejerske, og Merle er hendes andet barn. Hun er ikke en pyldremor, og normalt skal der meget til, før hun ringer efter en læge.

Men det her er ikke en normal situation.

»Hun reagerede meget kraftigt. Hun er mit andet barn, så jeg har set sygdom hos børn før, men aldrig som dette her. Hun var slet ikke sig selv. Jeg kunne mærke, at hun virkelig havde ondt og havde det skidt,« siger Fie Vogel.

Mandag ringer de til deres læge, som først kan undersøge Merle, når lægehuset er lukket ned for andre patienter på grund af smittefaren.

Symptomer på mæslinger De typiske symptomer er: høj feber

kraftig forkølelse

røde øjne

hoste

efter nogle dage med bedring: på ny høj feber samt et rødt prikket udslæt, som starter i ansigtet og breder sig ned over kroppen.

udslættet vil typisk 'flyde sammen'. Hvis du har mistanke om, at du kan være blevet smittet, skal du ringe til sin egen læge eller vagtlæge, så du kan blive undersøgt uden at udsætte andre for smitte. Du skal ikke møde op uanmeldt, da mæslinger er meget smitsomt og du dermed risikerer at smitte andre i venteværelset. Kilde: Statens Serum Institut

Lægen fortæller dem, at Merle ser fin ud, men hun forklarer dem også, at hun ikke ved, hvad hun skal se efter, da hun ikke tidligere har undersøgt et barn med mæslinger. Lægen ringer til hospitalet, og de har stadig ikke fået svar på podingen.

Onsdag får de svar. Testen er positiv og viser, at Merle har mæslinger. Otte dage efter hun blev indlagt med feberkramper på børneafdelingen.

I dag har 14 måneder gamle Merle fået taget flere forskellige prøver og har det efter omstændighederne godt, forklarer hendes mor.

»Hun er feberfri og uden udslæt, men jeg er bekymret for tilbagefald, og hun er i højrisiko for at suge sygdomme til sig, fordi hendes immunforsvar er svækket.«

Fie Vogel er sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed nu også i gang med at kortlægge dagene op til Merles første symptomer.

Hvem har hun været i kontakt med? Hvor har de været ude og handle? Hvor kunne hun være blevet smittet, og hvem kan Merle have smittet?

»Jeg har ingen anelse om, hvor hun kunne være blevet smittet. Det er formentlig et sted i Roskilde og omegn.«

Efter forløbet har Fie Vogel delt sine oplevelser og tanker på Facebook. Hun er dog stoppet med at læse kommentarerne, fordi der har været mange delte meninger om opslaget.

Det er næsten blevet en hetz, forklarer hun.

»Det er fint, at der er forskellige meninger til det her, men jeg har været i en sårbar situation og har haft behov for at dele mine tanker om, at jeg synes, man skal vaccinere sine børn.«

Merle følger børnevaccineprogrammet, hvor hun først kan blive vaccineret for mæslinger, når hun er 15 måneder gammel.

Familien har en tid til merle om 4 uger.