Et kvindeskrig skar gennem den milde efterårsluft på Nørrebro den søndag aften i slutningen af september.

Hendes krop på fortovet. Hans krop bøjet hen over hende. En isøkse i hans hånd, som han med adskillige slag huggede hende i hovedet med.

Ni behandlingskrævende hovedtraumer, mindst syv kraniebrud, to hjerneblødninger og 49 sting.

Kvinden er 31 år, og manden, der er sigtet for overfaldet med isøksen, 24. Hendes overbo. For halvandet år siden blev han diagnosticeret med paranoid skizofreni, og han har over længere tid insisteret på, at det var hende – hans underbo – der var skyld i, at han pludselig ikke kunne kende sig selv.

'Hun stjæler mine tanker,' havde han fortalt sin mor.

Moren var sammen med ham dagen inden, om lørdagen, og havde kigget ude fra køkkenet, mens sønnen febrilsk rendte rundt ved lejlighedens vinduer og holdt øje med alt og intet udenfor.

»Du må undskylde, hvis jeg kommer til at græde.«

De lavmælte ord kommer fra den 24-åriges mor. Hun vil gerne tale med B.T., siger hun. For det her er vigtigt – det her må ikke ske igen. Selvom hendes søn nægtede sig skyldig i retten, ved hun, at han i sine tiltagende voldsomme psykoser bliver 'overtaget' og kan finde på hvad som helst. Og han havde længe talt om underboen.

Moren kunne tydeligt se, hvor aggressiv sønnen var begyndt at blive på det sidste. Men ingen tog ordentlig hånd om hans sygdom, siger hun. Før det var for sent.

»Han har bedt om hjælp i halvandet år,« fortæller moren, der fremstår anonym i artiklen, da der er nedlagt navneforbud i den igangværende sag mod hendes søn.

Han blev dagen efter overfaldet 20. september varetægtsfængslet i foreløbig 24 dage, som dommeren besluttede skulle være i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling – når der var en ledig plads.

I grundlovsforhøret kom det frem, at et vidne havde råbt for at standse overfaldet og set, hvordan manden havde puttet en isøkse i en hvid mulepose. Under politiets ransagning af den 24-åriges lejlighed fandt de en hvid mulepose med mørk afsmitning – formentlig blod – ligesom de fandt en isøkse, de kunne se, lige var blevet rengjort, idet der var vanddråber på den.

Hvorfor skriver B.T. om dette? Psykisk sygdom er landets største folkesygdom. Ifølge Bedre Psykiatri lider flere danskere af psykisk sygdom end kræft, diabetes og hjertesygdomme, og de senere år er antallet af psykisk syge steget eksplosivt.



Men der er bare ikke plads til alle de psykisk syge i systemet. Det betyder, at de syge kan blive placeret i egen bolig, selv om de skulle have været på et botilbud. Og de endnu mere syge, der skulle have været indlagte, kommer på botilbud. B.T. vil den kommende tid belyse de udfordringer, det skaber for alle parter, når systemet svigter. Både udfordringerne for de øvrige beboere omkring den syge i egen bolig, for den syge selv, der ikke får rette behandling og for de pårørende, der bliver overladt med et tungt ansvar. Regeringen er netop påbegyndt arbejdet med en kommende 10-års plan for psykiatrien – og netop derfor lader B.T. de mennesker og de stemmer, der indtil nu har følt sig overhørt, komme til orde.

Moren havde lagt mærke til, hvordan sønnens skizofreni og paranoide psykoser, især inden for de seneste tre måneder, var begyndt at eskalere.

»Jeg synes, jeg kunne se, at han blev mere og mere voldelig. Han blev aggressiv. Og han fortalte mig, at han havde paranoia,« siger moren og fortsætter:

»Han er jo desperat, for han er også intelligent – så han kom og spurgte mig, 'mor, var jeg voldelig som barn?' Så sagde jeg, 'du har aldrig været voldelig'. Og det viser jo, at han går og tænker over, at han ikke kan finde ud af, hvem han er.«

Ved 74 procent af retspsykiatriske patienter kunne kriminaliteten have været undgået, hvis de havde fået en tilstrækkelig behandling Undersøgelsen 'Er der sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?,' 2019

Det var også i løbet af de seneste tre måneder, at sønnen gentagne gange havde nævnt den kvindelige overbo over for moren. 'Hundelufteren' kaldte han hende. Og hun stjal hans tanker og sendte stråler op i hans lejlighed, var han overbevist om.

»Alt det har han fortalt mig, men jeg har ikke vidst, hvor jeg skulle gå hen med det. Det eneste, jeg har kunnet gøre, var at spørge, om han skulle prøve noget medicin. Men altså, det ville han ikke.«

Har han ikke fået tilbudt medicin?

»Jo, men han har ingen sygdomserkendelse, og det er jo et kæmpe problem, fordi hvad skal jeg gøre som mor? Skal jeg blive uvenner med ham og miste ham helt?«

Der bliver stille i nogle sekunder. I hvert fald 10. Og så kommer tårerne.

»Han er det eneste, jeg har tilbage.«

Så mange er syge Hver 10. dansker opfylder kriterier for psykisk sygdom til hver en tid. Det svarer til 580.000 danskere. Tallet er et konservativt tal antaget ud fra en række undersøgelser (BP 2019)

Hver 4. dansker rammes af en psykisk sygdom, inden de fylder 50 år. Hvis man ser på hele livsforløbet, er tallet op mod hver 3. dansker. (NCBI 2014)

Cirka 15 pct. af børn og unge under 18 år har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. (Dalsgaard et al 2019)

Cirka halvdelen af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14-års alderen, og 75 pct. af sygdommene er debuteret ved 24-års alderen (Sundhedsstyrelsen 2012)

13 pct. af danskerne har mentalt dårligt helbred og er dermed i risiko for at udvikle psykisk sygdom. (Sundhedsstyrelsen 2017)

For unge kvinder mellem 18 og 24 år oplever næsten hver fjerde (23,8 pct.) at have dårligt mentalt helbred. (Sundhedstyrelsen 2017)

Samlet set angiver 11 pct. af eleverne i alderen 11-15 år, at de har lav livstilfredshed. (SIF 2019)

Alvorligt psykisk syge lever 16-25 år kortere end gennemsnitsbefolkningen (Psykiatriudvalget 2013, Banner 2019)

‍25 pct. af alle henvendelser i almen praksis vedrører psykiske problemstillinger (Sundhedsstyrelsen 2010)

57.100 børn og unge har en psykisk sygdom i 2019, svarende til 5 pct. af 0-17-årige (Socialministeriet 2020)

Ca. to elever fra hver 9. klasse har i dag en psykisk sygdom (Socialministeriet 2020) Kilde: Bedre Psykiatri

Hun og faren indlagde ham på psykiatrisk afdeling for første gang for halvandet år siden, fortæller hun. Det var der, det hele begyndte:

»Han var dybt psykotisk. Han skulle skrive sin bacheloropgave og sagde til mig, at nu var det sort, og jeg tænkte, at han bare var stresset over sin opgave. Jeg kunne godt høre, han talte sort, men han har aldrig været psykisk syg før. Heller ikke som barn,« siger moren, inden hun fortsætter:

»Der også derfor, han selv tror, at han er blevet bestrålet. Han er jo velfungerende indimellem. Men her de sidste måneder er det blevet værre. Det er det bare, altså.«

Ved du, om der har været nogen fra kommunen forbi og følge op på ham?

»Det har der ikke været. Han har selv skullet møde op til det der OPUS en gang om ugen.«

Hos OPUS, som er et behandlingstilbud for unge med psykose under Region Hovedstadens psykiatri, mødtes sønnen med en kontaktperson en gang om ugen.

»Jeg har gået og spurgt ham, 'hvad snakker du med den der kontaktperson om?' 'Ej men, mor, han siger også, at jeg har vrangforestillinger'. Men det hjælper ham jo ikke at få at vide, når han ikke selv tror på det,« lyder det fra moren.

Overlæge og formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle, der sidder med ved bordet under regeringens forhandlinger om en ny 10-årsplan, fortæller, at man i dag udskriver til et system, som slet ikke er gearet til at have så syge mennesker, som man er nødt til at udskrive i dag. Der er ikke det sikkerhedsnet under de syge, som der burde være.

Mail-svar fra OPUS Birte Smidt, klinikchef på Psykiatrisk Center København, som OPUS-teamet på Nørrebro hører under, har svaret på spørgsmålene. Birte Smidt er klinikchef for de ambulante enheder – dvs. alle ambulatorierne, hvor der ikke er indlagt patienter, men hvor patienter enten kommer ind til behandling, eller de kommer ud til patienten én eller flere gange om ugen.



Jeg er klar over, at I ikke må kommentere den konkrete sag...



»Det er en trist sag, og vi er kede af det på de involverede og pårørendes vegne. Vi arbejder for at hjælpe mennesker med psykisk sygdom til at få det bedre og blive en del af samfundet på lige fod med andre mennesker, og derfor bliver vi berørte af sådan en sag. Vi kan dog ikke gå ind i den konkrete sag pga. tavshedspligt, men vi mødes meget gerne med de pårørende og tager en eller flere samtaler.« Men kan I fortælle, hvor ofte I har folk – som den 24-årige her – til kun at gå til en mentor en gang om ugen uden andre former for behandling, udredning eller opsyn?



»Unge mellem 18 og 35 år med sikre symptomer eller mistanke om debuterende psykose bliver tilbudt et forløb i vores OPUS-team. Her bliver de først vurderet af en læge, og så bliver behandlingen planlagt. Behandlingen består af både medicin, terapi, undervisning i egen sygdom og sociale indsatser – for eksempel hjælp til at klare daglige gøremål, uddannelse eller arbejde. Patienternes tilstand drøftes herefter på ugentlige møder, hvor en overlæge og andre sundhedsfaglige medarbejdere deltager. Under hele forløbet har patienterne en fast kontaktperson tilknyttet, som de mødes med hver eller hver anden uge. Vi forsøger at inddrage pårørende og netværk fra start, så både patienten selv og netværket for eksempel er med til at lave behandlingsplanen. Patienterne kan dog frabede sig, at pårørende eller netværk bliver inddraget på samme vis som de kan fravælge den medicinske behandling, hvis ikke de ønsker dette.«



Hvordan kan I sikre jer, at der ikke er behov for mere end en ugentlig samtale med en mentor?



»Patienternes tilstand drøftes på ugentlige møder, hvor en overlæge og andre sundhedsfaglige medarbejdere deltager. Her bliver det bl.a. vurderet, hvilke behandlingsbehov patienterne har.«



Når man ikke har sygdomserkendelse og derfor ikke tror på, når en mentor eksempelvis fortæller en, at man har vrangforestillinger – og heller ikke har lyst til at tage medicin – har I så nogle redskaber, der kan 'tvinge' vedkommende i behandling alligevel?



»Patienter med psykotisk lidelse accepterer ikke altid sygdommen og har derfor manglende sygdomsindsigt. Det betyder, at nogle vælger at fravælge den medicinske behandling og inddragelsen af pårørende og netværk. I de tilfælde forsøger vi at yde en betydelig indsats for at motivere patienten til at acceptere disse tilbud, men i sidste ende er det patientens eget valg. Hvis patienten er til nærliggende fare for sig selv eller andre, kan vi i sidste instans tvangsindlægge patienten.«



Hvordan vurderer I, om en patient er til fare for sig selv eller andre? Hvor mange er inde over for at vurdere det?



»Det er en lægefaglig vurdering, om en patient er til fare for sig selv eller andre. Hvis en borger skal tvangsindlægges, vil egen læge/vagtlæge blive tilkaldt og foretage en farlighedsvurdering. Den modtagende læge på psykiatrisk afdeling foretager efterfølgende også en farlighedsvurdering, hvorefter papirerne godkendes af politiet, som bistår tvangsindlæggelsen.«



Hvordan er jeres kommunikation og generelle samarbejde med kommunen?



»Generelt har vi sammen med de 29 kommuner i Region Hovedstaden fokus på at skabe mere sammenhæng i borgernes behandlingsforløb. Vores udgangspunkt er, at behandling og indsatser tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer, og fagpersoner fra alle sektorer arbejder tæt sammen og koordinerer indsatser til gavn for borgerne.« Kunne det blive bedre – i så fald hvordan?



»Vi kan sammen med kommunerne altid blive bedre til at sikre bedre sammenhæng og koordinering af indsatser på tværs. Det er noget, vi løbende arbejder på og tager initiativ til.«



»At se en kontaktperson en gang om ugen er sikkert ikke nok. For en kontaktperson er ikke speciallæge i psykiatri. Og når man er så syg, så man har produktive psykotiske symptomer og er decideret ude efter nogle andre, så skal man følges op af en speciallæge, der hele tiden kan vurdere graden af farlighed og psykose. Man skal ikke gå rundt og være ustabil,« siger Gitte Ahle og fastslår, at hun ikke kan udtale sig om enkeltsager, men at sagen med isøkse-overfaldet langtfra er enestående.

Når man er i en sådan tilstand, bør man heller ikke bo for sig selv – man bør være indlagt, siger hun. Men i takt med, at man på psykiatriområdet stort set ikke har fået flere bevillinger, har man til gengæld fået 50 procent flere behandlingskrævende patienter.

»Vi udskriver de 'bedste' af de dårlige hele tiden,« lyder det Gitte Ahle.

Moren til den 24-årige var sikker på, at de i OPUS også ville se de ting, som hun selv så. Men det gjorde de aldrig, er hun klar over nu.

Hver sjette dansker oplever gener fra psykisk syge I en undersøgelse, B.T. har fået foretaget af YouGov, svarer 16 procent, at de inden for de seneste to år har oplevet gener fra en psykisk syg person dér, hvor de bor/tæt på deres bopæl. Størstedelen af de danskere, der har oplevet gener, svarer, at de bor i en almen lejebolig. Geografisk fordeler det sig sådan, at 21 procent af dem, der har oplevet gener, bor i Storkøbenhavn, 15 procent bor i Jylland, mens 12 procent bor på det øvrige Sjælland og øerne. Støj og chikane er de gener, folk hyppigst oplever. 37 procent svarer, at de har oplevet støjgener fra en psykisk syg person, mens 23 procent svarer, at de har oplevet chikane. Derudover svarer 15 procent, at det er lugt, de bliver generet af. 11 procent har fået trusler af en psykisk syg person dér, hvor de bor. Undersøgelsen er baseret på interview med 1.248 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 4. til 7. september 2020. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8 % (procentpoint).

»Det kan ikke være rigtigt, at jeg skal se signalerne som mor. At dem, der er uddannet, ikke kan se det. At de ikke har givet sig tid til at snakke med ham.«

Da hendes søn blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter det voldsomme overfald, kom det frem, at politiet havde foretaget en såkaldt 'skærm-efterforskning' af den 24-åriges telefon.

Her kunne man se, at han adskillige gange havde ringet til både politi, forsvarskommando og egen læge og fortalt, at hans underbo sendte stråler op i hans lejlighed, og at han hørte stemmer i sit hoved.

»Nu bliver jeg rigtig ked af det, når du fortæller mig, at han flere gange selv har ringet og sagt, han hører stemmer i sit hoved. Det er jo en erkendelse, han er kommet med til sidst,« siger moren, der aldrig selv havde oplevet ham se indad på den måde.

Mail-svar fra Københavns Politi »Som varslet kan vi ikke oplyse detaljer om den konkrete sag, da vi er bundet af tavshedspligt over for sagens parter – det gælder også antallet af opkald fra den sigtede til politiet. Men du spørger også til vores generelle praksis omkring psykisk uligevægtige personer, og her kan vi forklare lidt om praksis: Vi får dagligt mange opkald fra personer, som vi skønner er psykisk uligevægtige. Det er det sundhedsfaglige personale, der har uddannelsen og kompetencen til at behandle personer med psykiske lidelser, og derfor henviser vi som udgangspunkt til egen læge eller psykiatrien. Vi vurderer hvert opkald individuelt, og hvis vi skønner, at personen er til fare for sig selv eller andre eller har akut brug for hjælp, sender vi en patrulje til stedet. Vi medvirker desuden ved tvangsindlæggelse, men det sker altid på baggrund af en lægefaglig vurdering. Vi tager løbende tilfælde med psykisk uligevægtige personer op med psykiatrien og de sociale myndigheder i det såkaldte PSP-samarbejde, så disse myndigheder har mulighed for at give personerne den nødvendige støtte og opfølgning.«

Og det gør hende kun endnu mere trist. For hun mener, at alt det her kunne have været undgået, hvis hans sygdoms fremskredne udvikling var blevet opdaget i tide.

»Hvis de havde brugt mere tid på ham, hvis de måske havde opsøgt ham derhjemme, insisteret på at komme hjem til ham. Han er ikke misbruger af nogen art, så det vil sige, han har ikke siddet i et misbrugsmiljø, hvor det har været svært at kontakte ham i. Han er en af de letteste, de kunne have hjulpet,« siger moren og sukker dybt efterfulgt af et kort snøft:

»Jeg tænker, skal der virkelig en voldsepisode til, før man vil skride ind?«

B.T. har været i kontakt med det kvindelige offers familie, der ikke ønsker at medvirke.