For halvandet år gamle Noah Elias er det bogstaveligt talt dødsensfarligt, at der er i øjeblikket er et udbrud af mæslinger herhjemme.

Alt blev forandret, da Mitzi Krabbe Hou en dag var på vej hjem fra babysvømning med sin søn. En speciallæge ringede hende op, mens hun var i S-toget med en melding, der ændrede familiens liv.

En test af Noah Elias' immunforsvar viste, at han har en immundefekt. Nærmere bestemt lider han af hypogammaglobulinæmi, hvilket betyder, at han mangler antistoffer og derfor ikke kan slå sygdom ned som vi andre kan det. Omkring 3.000 danskere har samme sygdom, viser tal fra patientforeningen Sjældne Sygdomme.

»Han er blevet undersøgt et utal af gange. I begyndelsen fik vi at vide, at han kunne blive dødeligt syg af en almindelig forkølelse, men efterhånden er tallene blevet bedre, så nu er det kun mere alvorlige sygdomme, som kan være livsfarlige,« fortæller Mitzi Krabbe Hou til Jyllands-Posten.

Først i den senere tid har lille Noah Elias han fået det så godt, at han kan være til stede i mindre forsamlinger, hvis personerne er vaccineret. Hans mor går dog stadig hjemme med ham, da han ikke må komme i daginstitution eller være blandt større grupper børn.

Noah Elias vil ikke kunne tåle at få en vaccine mod mæslinger, og han er derfor afhgængig af den såkaldte flokimmunitet, som kræver, at 95 procent af danskerne er vaccineret. Aktuelt er tallet omkring 90 procent. Flokimmuniteten gør, at virussen vil dø ud frem for at sprede sig, hvis en enkelt person bliver smittet.

Mitzi Krabbe Hou håber, at flere forældre vil lade deres børn vaccinere.

»Det kan godt være, at du synes, det er fedt at køre hasarderet, og at du mener, du er herre over eget liv. Men du er også til fare for andre, og så længe du færdes blandt andre, er du nødt til at indordne dig under samfundets normer. Det er det samme med vaccination. De, der vælger den fra, løber en risiko. Ikke kun for deres egne børn, men også for andres. Vi må ikke vaccinere, så vi kan ikke gøre noget. Men hvis andre vaccineres, kan vi også beskytte børn som Noah Elias, siger hun til Århus Stiftstidende.

Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

Mæslinger er en af de mest smitsomme vira, fordi den kan svæve i luften længe. Alene det at opholde sig i samme bygning som en smittet er nok til at selv at blive smittet. Det er særligt personer mellem 20 og 40 år, der ikke er vaccineret mod sygdommen.

Derudover er der flere småbørnsforældre, der fravælger at give deres børn MFR-vaccinen.

Blandt argumenterne mod den er blandt andet, at den øger risikoen for autisme og at det skulle øge modstandskraften generelt at få mæslinger, herunder at det skulle kunne modvirke kræft, hvis man har haft sygdommen. Sammenhængen med autisme er direkte forkert og blev bragt til torvs i et falsk fabrikeret studie fra slutningen af 1990'erne. Danmarks førende forsker på området, Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut, mener, at argumnetet om kræft er forskningsmæssigt tyndt.

Siden vinterferien er fem danskere blevet smittet med mæslinger. Onsdag oplyste Statens Serum Institut, at de er smittet med præcis samme virus, som derfor efter alt at dømme stammer fra den samme smittekæde.