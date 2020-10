»Vi beskytter vores børn mod at se den slags på internettet, og så hænger de sådan et billede op i supermarkedet.«

Sådan siger Nanna Holdt fra Odense. Hun er mor til en og bonusmor til to, og så undrer hun sig mildest talt temmelig meget over en Nettobutiks valg af halloweenpynt i år.

Nettoen har nemlig valgt at hænge en papfigur af en zombie op i en af deres butikker. Noget, Nanna Holdt opdagede, da et billede af papfiguren dukkede op i hendes facebook-feed.

»Jeg er fuldstændig imod den idé at hænge sådan noget op. Ikke kun på baggrund af mine egne børn, men også alle de andre børn, der ufrivilligt møder sådan et billede lige henne ved slikhylden i Netto,« siger Nanna Holdt til B.T.

Nanna Holdt og hendes søn: »For min egen dreng på 8 år, der tror jeg, at det ville sætte sig i ham, for det er ikke noget, man forventer at se sådan et sted. Nogle bliver måske lettere skræmt, end andre gør. Det kan sætte sig i barnet ufrivilligt,« siger Nanna Holdt om papfiguren. Foto: Privatfoto

Papfiguren forestiller altså en zombie, en levende død. Den har bar overkrop i en grålig tone, kroppen er markeret af knogler, der skal indikere, at zombien er sygeligt tynd.

Den er desuden helt sort om øjnene og fuld af markerede blodårer. Billedet af papfiguren er også blevet delt af Anders Hemmingsen, som man kan se længere nede i denne artikel.

Nanna Holdt understreger, at den slags uhyggelige pynt kan ramme børn forskelligt, og det er især det, der er hendes anke. Nogen, mener hun, kan blive ramt langt hårdere end andre:

»For min egen dreng på 8 år, tror jeg, at det ville sætte sig i ham, for det er ikke noget, man forventer at se sådan et sted. Nogle bliver måske lettere skræmt, end andre gør. Det kan sætte sig i barnet ufrivilligt,« siger Nanna Holdt og fortsætter:

»For mig handler det meget om, hvor dybt det kan sætte sig i et barn. Man ved ikke, hvad børn har oplevet før eller kan klare.«

Overfor B.T. oplyser Nettos sortimentsdirektør, Martin Hasgard, at der altså kun er tale om en enkelt Netto-butik, der har pyntet op med den uhyggelige mand.

»Der er god tradition for at kunne købe ind til Halloween, når det nærmer sig, men lige netop i denne butik skruede personalet nok en tand for meget på uhyggen, da de valgte at pynte op med en af de Spot-varer, der er beregnet til salg og ikke butiksindretning,« lyder meldingen.

Nettos sortimentsdirektør oplyser desuden, at pap-manden er blevet pillet ned igen, efter en kunde henvendte sig til den pågældende butik.

Hvilken butik, der er tale om, vil Netto ikke oplyse.