En 19-årig mand var i sidste uge udsat for en forfærdelig ulykke ved Herningvej syd for Skive.

Her blev han kørt over af en kartoffeloptager, og siden har der gået rygter om, at han døde som følge af ulykken, men det afkræfter moren.

Hun fortæller nemlig til Skive Folkeblad, at det er ved at være belastende for familien, at høre på rygter om, at sønnen er død.

»Folk har talt om, at han er død af sine kvæstelser, men det er han altså ikke,« siger hans mor til mediet.

Hun fortæller også, at de rent faktisk forventer, at han snart kan blive udskrevet fra hospitalet. Formentlig omkring tirsdag.

Den 19-årige mand er allerede oppe at gå igen.

Moren erkender, at sønnen er sluppet meget heldigt fra ulykken.

Han endte med at brække seks ribben, trykket sine lunger og fik en lille læsion på milten.

Ulykken fandt sted klokken 17.30 torsdag den 19. september, da den 19-årige var i gang med at samle kartofler op fra marken.

»Maskinen kører med lav hastighed. Da han forsøger at kravle op på den, falder han ned og bliver kørt over,« sagde vagtchefen.

Kort tid efter blev han fløjet til Aarhus Universitetshospital med en helikopter, hvor han blev behandlet for sine skader.

En kartoffeloptager bliver brugt i arbejdet med at høste kartofler.