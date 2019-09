Ekstreme mængder regn, tordenskrald og voldsomme vindstød satte sent lørdag aften et abrupt og kaotisk punktum for Køge Festuge, kort før hovednavnet Minds of 99 skulle på scenen.

Men det var ikke kun vejret, der skabte panik blandt gæsterne. Det var også arrangørerne.

Det mener i hvert fald 47-årige Charlotte Maaløe fra Herfølge, hvis 17-årige datter, Isabella, var til stede ved koncerten med sin veninde, Emma.

De to piger stod i Heineken-teltet, som var bagerst på det areal, hvor hundreder af koncertgæster ventede på, at bandet Minds of 99 gik på scenen.

Da uvejret for alvor brød løs, råbte DJ’en i Heineken-teltet pludselig ud i mikrofonen, at alle skulle forlade teltet med det samme, fordi der var livsfarligt at være.

»Folk gik fuldstændigt i panik. Alle løb uhæmmet rundt, og folk skreg. Der var flere, der løb direkte ind i hinanden i ren panik,« siger Charlotte Maaløe:

»Hvad er det dog for noget at råbe lige pludselig, at der er livsfarligt at være? Det skabte total panik. Politiet og arrangørerne havde tid til stille og roligt at gå ind i teltet og bede folk om at trække udenfor.«

Charlotte Maaløe refererer igen og igen til Pearl Jams koncert på Roskilde Festival i år 2000, hvor ni mennesker mistede livet på grund af kaos under koncerten.

»Og jeg ved godt, det her er noget andet, men jeg forstår simpelthen ikke, at man intet har lært. At man ikke forsøger at få folk ud på en stille og rolig måde i stedet for at bidrage til, at der opstår rent kaos.«

Hos Køge Festuge erkender man, at der opstod panik visse steder, da uvejret ramte, og da det pludselig stod klart, at koncerten skulle aflyses.

Det skete, fordi uvejret fik hovedscenen til at blive så ilde tilredt, at det ikke var forsvarligt for bandet at gå ud og spille på den.

Det fik arrangørerne til - over højtalerne - at bede koncertgæsterne om at trække væk fra scenen.

Og da de gæster, der befandt sig i Heineken-teltet, så også blev bedt om at forlade teltet, fordi hårde vindstød havde fået det til at løfte sig lidt, bakkede to store menneskemængder ind i hinanden.

»Det er klart, at der er der en masse mennesker, der bliver trykket sammen på et lille område,« siger Per Stensberg, sikkerhedsansvarlig for Køge Festuge:

»Der er en situation i et kort tidsrum, hvor der er nogen, der bliver presset sammen, og hvor der er nogen, der bliver mast.«

Han understreger dog, at de ikke har fået nogen meldinger om, at der var tilskadekomne.

Han forklarer, at det var politiet, som bad DJ’en i teltet om at sige til de tilstedeværende, at de skulle forlade teltet.

»Generelt synes jeg, det foregik under relativt ordnede forhold. Men der opstår noget panik, da alle søger læ, fordi der kommer et monster-uvejr ud af det blå,« siger Per Stensberg:

»Jeg vil ikke kalde det kaos, og jeg oplevede ikke, at folk løb i panik, fordi de frygtede for deres liv. Men det hele gik ekstremt hurtigt.«

Charlotte Maaløe stod tilbage med to chokerede piger, da deres taxa ankom til hjemmet i Herfølge.

»De var jo fuldstændigt rystede. Jeg kan ikke forstå, at man ikke håndterer det på en mere rolig måde, når man ved, hvilke ulykker der er sket til koncerter i hele verden. Det burde man fandeme have lært af,« siger Charlotte Maaløe.

Hos Køge Festuge kan man endnu ikke sige, om man vil gøre noget anderledes i en lignende situation næste år.

»Lige nu ved jeg det ikke. Men vi skal da have set nogle procedurer igennem efter den her oplevelse,« siger Per Stensberg:

»Vi skal have set på, om vi kunne have gjort noget anderledes eller sagt noget på en anden måde.«