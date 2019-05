I foråret 2017 begik den kun 12-årige britiske pige Jessica Scatterson selvmord ved at hænge sig selv.

Det skete tre uger efter, at den populære og omdiskuterede Netflix-serie '13 Reasons Why' blev udgivet på den populære streamingtjeneste.

Serien handler om en pige, der begår selvmord og efterlader en række breve til sine venner, og ifølge Jessica Scatterson mor, Rachael Warburton, var den med til at opildne til datterens tragiske skæbne.

»Jessica så tv-serien med sine venner og listede seks grunde op til, hvorfor hun ville dø,« fortæller moderen til Mirror.

I sidste uge viste en amerikansk undersøgelse, at selvmordsraten hos 10-17-årige amerikanske drenge steg med hele 28,7 procent i måneden efter udgivelsen af serien.

Og Rachael Warburton føler altså også, at hendes datter fik inspiration fra serien, hvor pigen Hannah Baker giver 13 grunde til, hvorfor hun tog sit eget liv.

»Seriens intention er at få et større fokus på selvmord, men jeg tror, at det inspirerer unge personer til at begå selvmord. Alle Jessicas venner skrev til hinanden og diskuterede serien. Forældre burde blive advaret mod ikke at lade deres børn se den,« siger Rachen Warburton.

Rachael Warburton ringede en april-dag i 2017 til politiet, da den 12-årige datter lagde et billede ud på Snapchat, der forestilede hendes fod med bogstaverne 'RIP' (Rest in peace - Hvil i fred) skrevet på.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Kilde: sind.dk

Politiet kørte straks ud til Jessicas far, hvor hun boede, og her fandt de den 12-årige pige hængende på sit soveværelse. To dage før hendes 13 års fødselsdag.

Ifølge Mirror havde Jessica og vennerne før gjort skade på sig selv, og politiet fandt da også et skarpt blad fra en blyantspidser, som den 12-årige pige havde brugt til blandt andet at skære eksempelvis bogstaver i sig selv.

Rachael Warburton er ikke i tvivl om, hvad man skal stille op med serien.



»Serien skulle forbydes, fordi min datter så den, og det giver børn inspiration til at gøre skade på sig selv,« siger hun.