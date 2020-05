Nada Awada er 29 år gammel og er mor til to piger på henholdsvis fire og seks år. Tidligere på ugen skulle den yngste i børnehave udenfor, men forholdene var mildest talt dårlige.

Datteren går i Rødkilde Børnehus. Institutionen er flyttet fra de vante omgivelser til telte på Bellahøj Campingplads. Og der kommer Nada Awadas datter ikke tilbage til.

Det fortæller den 29-årige mor fredag til B.T.:

»Min datter brød sammen i gråd, da vi kørte hjem. Hun havde haft en dag, hvor hun ikke kunne lege, som hun plejer, mens forholdene var uacceptable. Det var ikke i orden.«

Nada Awada siger, at hendes datter hviskede hende i øret, om hun ikke ville hente hende tidligere, inden de sagde farvel om morgnen. Derfor kom Nada Awada klokken 13.30 og ikke 15.30, som hun plejer.

Og her kunne hun konstatere, at hendes datter ikke havde haft en god dag.

»Vandet i vandhanerne havde været koldt, og der havde dryppet vand ned i hovedet på hende, mens hun tissede, så hun havde holdt sig meget af dagen. Der havde heller ikke være varme i teltene.«

Nada Awada tilføjer, at hendes datter havde sagt, at hun ikke ville passes der igen.

Derfor holder hun sin pige hjemme det kommende stykke tid. Og det på trods af, at det kan blive en dyr fornøjelse.

»Hun kommer ikke tilbage, før der er væsentlige forbedringer i faciliteterne. Så jeg bliver hjemme ved hende, selvom jeg betaler det af egen lomme, hvis jeg ikke møder ind på mit arbejde.«

Den 29-årige mor havde spurgt pædagoerne, hvor længe de skulle holde til på pladsen i telte. Her var svaret til august som minimum.

B.T. har været i kontakt med klyngeleder Heidi Braunstein hos Rødkilde Børnehus, der beklager den kølige start på telt-tilværelsen.

'Vi er rigtig kede af, at nogle af børnene havde en kold oplevelse i torsdags. Vi står i nogle helt ekstraordinære omstændigheder med genåbning under corona-pandemien med alle de praktiske udfordringer, det giver,' står der i en mail.

Klyngelederen tilføjer, at vejret spillede en uheldig hovedrolle.

'Det store omslag i vejret betød desværre, at der blev meget koldt i teltene på børnenes første dag der. Vi er ved at forbedre forholdene på campingpladsen, og alle telte får varme fra på mandag.'

Nada Awada sendte en klage til Københavns Kommune. Efterfølgende er det kommet et brev ud til forældrene, om at der ville være varme i teltene fra på mandag. Men det er altså ikke nok til, at hun sender sin datter på Bellahøj Campingplads.

29-årige Nada Awada fortæller afsluttende, at hun ikke er den eneste, der synes, at forholdene ikke er acceptable.

»Jeg har fået opkald og beskeder fra flere forældre, der har det på samme måde som mig. Og nogle af min datters venner var der slet ikke, fordi forældrene ikke havde afleveret dem.«

Moren til to piger understreger, at hendes datter under normale omstændigheder er en glad pige, der nyder at bruge tid hos Rødkilde Børnehus.

Hos Rødkilde Børnehus er der normalt faciliteter som gynger og cykler, som børnene kan lege med. På Bellahøj Camping er der ikke meget andet end bænke, borde, mudder og græs.