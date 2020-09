11. marts stod statsminister Mette Frederiksen frem med meldingen om, at Danmark skulle lukke ned på grund af coronakrisen.

Præcis samme dag skete der noget meget afgørende for Pernille Friis Rønnes datter Line på 22 år.

»Min datter har været kendt i psykiatrien i nogle år med mange indlæggelser. Det faldt så uheldigt, at hun efter nogle måneders indlæggelse faktisk blev udskrevet, den dag Danmark lukkede ned,« fortæller Pernille Friis Rønne, som B.T. har besøgt i hendes rækkehus i Kokkedal i Nordsjælland.

Nedlukningen af Danmark fik helt konkret betydning for det bosted, Line bor på.

22-årige Line blev udskrevet fra psykiatrisk afdeling på et hospital 11. marts, der var præcis den dag, hvor statsminister Mette Frederiksens valgte at lukke det meste af Danmark ned. Line havnede på sit bosted, hvor der var færre ansatte end normalt, og det fik klare konsekvenser. Foto: Privat Vis mere 22-årige Line blev udskrevet fra psykiatrisk afdeling på et hospital 11. marts, der var præcis den dag, hvor statsminister Mette Frederiksens valgte at lukke det meste af Danmark ned. Line havnede på sit bosted, hvor der var færre ansatte end normalt, og det fik klare konsekvenser. Foto: Privat

»Min datter blev udskrevet fra den psykiatriske afdeling på hospital til sit bosted 11. marts, hvor der skulle være personale til at støtte hende og komme gennem hverdagen. Men på grund af restriktionerne blev deres fremmøde skåret ned, så de både var færre til stede og i færre timer, end de plejede,« siger hun.

Sagen om Pernille Friis Rønnes datter kommer frem, lige efter B.T. har fortalt om gigtpatienten Tina Jensen.

På grund af coronakrisen var hun en af mange patienter, der fik udsat deres operation.

Men nu viser det sig altså, at psykisk syge også blev hårdt ramt af restriktionerne.

Det kunne have fået fatale følger Pernille Friis Rønne

»Man ved, at det er meget sårbart med de her overgange fra indlæggelse til udskrivelse, og det faldt så lige midt i, at der var totalt kaos i hele Danmark. Så det havde en stor betydning for min datter,« siger Pernille Friis Rønne.

Helt konkret betød de nye restriktioner, at kommunen i en periode valgte at reducere antallet af medarbejdere, så de kun var til stede ni timer om dagen.

I en almindelig hverdag er der personale 14 timer i døgnet.

Men ikke nok med det.

»Jeg må som mor sige, at jeg var langt mere bange for, at min datter kom noget til via sine psykiske lidelser, end at hun fik corona,« siger Pernille Friis Rønne. Foto: Kasper Løjtved/Byrd Vis mere »Jeg må som mor sige, at jeg var langt mere bange for, at min datter kom noget til via sine psykiske lidelser, end at hun fik corona,« siger Pernille Friis Rønne. Foto: Kasper Løjtved/Byrd

»Hun skulle også være opstartet i misbrugsbehandling, der ligger i kommunalt regi. Men det blev udskudt til slutningen af maj, selv om hun havde ret akut behov, men det kunne hun ikke få på det tidspunkt,« siger Pernille Friis Rønne.

I slutningen af april vendte bostedets medarbejdere tilbage til normale arbejdstider.

Men kort efter i starten af maj fik Line et livstruende tilbagefald, der fik hende til at tage en overdosis af sin medicin på bostedet.

»Heldigvis skete det, mens personalet var til stede og kunne sørge for, hun blev indlagt igen. Det kunne have fået fatale følger, hvis de ikke havde været der,« siger Pernille Friis Rønne.

Der var totalt kaos Pernille Friis Rønne

Line er nu igen indlagt på lukket psykiatrisk afdeling, efter et forløb på et specialiseret misbrugsafsnit brat blev afsluttet efter endnu et tilbagefald.

»Min datter, der har det rigtig svært aften og nat, oplevede inden corona-udbruddet, at personalet gik hjem klokken 22, og i starten under coronaen gik de hjem klokken 20. Så man kan sige, at min datters aftenstøtte var væk. Og det var lige præcis her, at hun havde størst risiko med et misbrugsproblem,« siger Pernille Friis Rønne.

Line befinder sig nu på et lukket bosted, hvor det ikke er muligt at komme i besiddelse af stoffer.

Ifølge Pernille Friis Rønne har ansatte på bostedet erkendt, at Line betalte en høj pris for restriktionerne.

Det ligger Pernille Friis Rønne ret meget på sinde ikke at kritisere ansatte og lederen på det konkrete bosted, hvor hendes datter opholdt sig, da hun forsøgte at begå selvmord. Hun slår fast, at det ikke er deres skyld, at der kom restriktioner oppefra til de ansattes arbejdstimer under coronakrisen. Foto: Kasper Løjtved/Byrd. Vis mere Det ligger Pernille Friis Rønne ret meget på sinde ikke at kritisere ansatte og lederen på det konkrete bosted, hvor hendes datter opholdt sig, da hun forsøgte at begå selvmord. Hun slår fast, at det ikke er deres skyld, at der kom restriktioner oppefra til de ansattes arbejdstimer under coronakrisen. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.

»De har sagt, at det var rigtig dårlig timing. Jeg må som mor sige, at jeg var langt mere bange for, at min datter kom noget til via sine psykiske lidelser, end at hun fik coronavirus,« siger Pernille Friis Rønne, som understreger, at kritikken ikke er rejst mod de ansatte, men de restriktioner, de pludselig blev pålagt.

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har ansvaret for behandlingen af Line.

»Københavns Kommune blev som resten af Danmark bedt om at lukke ned for alle ikke kritiske funktioner 11. marts. Vi stod i en ukendt og uforudsigelig situation, hvor vi kunne risikere massive sygdomsudbrud blandt borgere og personale,« skriver Socialforvaltningen i en mail til B.T.

Kommunen erkender, at det har været en 'hård periode' for de mest sårbare og udsatte borgere.

Her er hele kommunens svar »Københavns Kommune blev som resten af Danmark bedt om at lukke ned for alle ikke kritiske funktioner 11. marts. Vi stod i en ukendt og uforudsigelig situation, hvor vi kunne risikere massive sygdomsudbrud blandt borgere og personale. Det var en reel risiko, at vi ikke ville have personale til at bemande botilbuddene. For at reducere smitterisikoen for borgerne, og for altid have personale klar såfremt der var smitteudbrud, nedjusterede vi bemandingen.« »Vi gjorde meget for at ramme den rigtige balance mellem hensynet til de enkelte borgeres behov og hensynet til smitteinddæmning. Og vi justerede, hvis og så snart der var behov for det. Det skete også på socialpsykiatriske botilbud, hvor bemandingen blev justeret tilbage til normal i april.« »Det har været en hård periode for vores mest sårbare og udsatte borgere og deres pårørende. Siden genåbningen har vi derfor gjort rigtig meget for at indsamle erfaringer fra nedlukningen, så vi kan hjælpe dem bedst muligt,« oplyser Socialforvaltningen. Kilde: Socialforvaltningen i Københavns Kommune

»Det har været en hård periode for vores mest sårbare og udsatte borgere og deres pårørende. Siden genåbningen har vi derfor gjort rigtig meget for at indsamle erfaringer fra nedlukningen, så vi kan hjælpe dem bedst muligt,« skriver forvaltningen.

Pernille Friis Rønne mener, at den nedsatte bemanding i den sårbare fase kan have været medvirkende årsag til datterens forværring.

»Som mor kan jeg blot konstatere, at der var færre ansatte på arbejde i kortere tid end normalt på bostedet, og det skete lige efter min datter blev udskrevet fra et hospital og kom ind på bostedet,« siger Pernille Friis Rønne og tilføjer:

»Tænk hvis min datter havde taget den overdosis, mens der var færre på arbejde?«