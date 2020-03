Hjemmeskole, hjemmearbejde og sygdom blev pludseligt samlet under ét tag for familien Svarre fra Holbæk.

Dagen efter statsminister Mette Frederiksen meldte ud, at skoler skulle lukke, og offentligt ansatte skulle arbejde hjemmefra, begyndte Lykke Svarres mand at få symptomer på Covid-19.

Tre dage efter blev hun selv ramt af virusset. Det skriver DR Sjælland.

- Vi blev testet, fordi vi har en søn med en sjælden genfejl, der gør, at han har et nedsat immunforsvar, fortæller Lykke Svarre.

Til familiens overraskelse var parrets tre teenagedrenge ikke ramt af sygdommen.

- Først troede vi, at vi alle ville blive testet positive, eller ingen af os ville blive testet positive, fortæller Lykke Svarre, der måtte dele familien i to, så drengene boede på 1. sal og forældrene i stueetagen.

Huset blev gjort hovedrent, familien holdt afstand og de vaskede hænder mellem hver aktivitet. Desuden var de kun samlet ved hovedmåltiderne, hvor familien også sad med afstand til hinanden.

- Selv toilettet bliver gjort rent flere gange om dagen, fortæller Lykke Svarre til DR Sjælland.

Familiens mål er nemlig ikke at smitte parret søn Sune, der har et nedsat immunforsvar.

- Vores bekymringer handlede meget om Sune. Ville han blive syg, og hvis han blev syg, hvordan ville han blive det og hvor længe?, spørger moren til de tre drenge.

Lykke Svarre er stadig ikke symptomfri for Covid-19, og hun beskriver den som anderledes end en almindelig influenza.

Hendes krop føltes, som om den var kørt over af en lastbil, og helt små bevægelser kunne give hende smertefulde stik i ryggen, mens det trykkede om lungerne.

- Jeg har heldigvis været nogenlunde klar i hovedet, og jeg havde kun feber om aftenen og om natten. Den er utrolig sejlivet at få ud af kroppen igen, og nu sidder den mest i lungerne og i halsen som en forkølelse, der ikke vil give slip, fortæller Lykke Svarre.

Hendes bekymring går stadig på, hvad der vil ske, hvis Sune bliver smittet, idet han tidligere har været syg og indlagt.

- Vi ved stadig ikke, hvordan Sune vil reagere på at blive smittet. Vi tænker ikke, at han måske vil kræve hospitalsindlæggelse, men det vil tære i langt højere grad på ham, end det vil det gøre gennemsnitteligt for andre på hans alder, fortæller hun.

Desuden er Lykke Svarre i tvivl om, hvad hun skal gøre, når hun engang er symptomfri.

- I starten var jeg af den overbevisning, at så snart jeg havde haft sygdommen og dannede antistoffer, ville mit immunforsvar kunne nedkæmpe virusset igen. Men når man læser om det, er det endnu uklart, hvordan os, der har haft Covid-19, kan blive syge igen eller være smittebærere, siger hun.

Derfor ved Lykke Svarre heller ikke, hvad hun skal gøre, når hun har været symptomfri i 48 timer.

- Jeg er bange for at blive smittet igen og være en rask smittebærer uden at vide det. Derfor tør jeg heller ikke at besøge mine forældre.

Ifølge myndighedernes side coronasmitte.dk er der stadig meget, der mangler at blive dokumenteret omkring Covid-19.

Det betyder, at det endnu er uvist, om personer, der tidligere har haft Covid-19, bliver immune over for virusset. Flere forskere verden over er dog i gang med at finde svar på de mange uafklarede spørgsmål.

DR har forsøgt at kontakte Statens Serums Institut, Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland for at få svar på, hvad symptomfrie personer med Covid-19 skal stille op fremadrettet. Det har de forskellige instanser ikke svaret på grundet travlhed.