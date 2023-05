Janni Mejer Willadsen og hendes datter havde glædet sig. De havde hentet anden omgang af buffeten på Dalle Valle og talte forventningsfuldt om den koncert, de snart skulle danse til.

Men så kom skrigende. Skuddene. Panikken.

I aften skal mor og datter til den koncert, de aldrig nåede til 3. juli sidste år, hvor en gerningsmand skød og dræbte tre mennesker og sårede flere i shoppingcentret Field's – lige ved siden af Royal Arena, hvor den britiske superstjerne Harry Styles skulle spille.

»Vi har blandede følelser, og især min datter har det rigtig svært,« fortæller Janni Mejer Willadsen fra bilen på vej til koncerten med datteren, Liv Mejer Willadsen, nikkende ved sin side.

Den britiske sanger Harry Styles måtte aflyse sin koncert efter skyderiet i Field's 3. juli sidste år. Lørdag aften er han tilbage i Danmark. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Den britiske sanger Harry Styles måtte aflyse sin koncert efter skyderiet i Field's 3. juli sidste år. Lørdag aften er han tilbage i Danmark. Foto: ANDREW KELLY

»Men det er vigtigt for os at tage til den her koncert sammen – og forhåbentlig få sat et endeligt punktum,« siger hun.

Harry Styles aflyste sin koncert efter tragedien sidste år.

I aften spiller han i Horsens, hvor tusindvis igen skal samles og synge med på sange som ‘Watermelon Sugar’ og ‘As it was’.

Janni Mejer Willadsen og hendes datter håber, at de med koncerten kan få vendt deres traumatiske oplevelse fra sidste år.

En oplevelse, der især har sat sig i den i dag 16-årige Liv Mejer Willadsen, der både har fået konstateret angst og symptomer på ptsd efter skyderiet.

»Det kostede hende et efterskoleophold og en normal hverdag. Det er benhårdt,« siger Janni Mejer Willadsen.

Men selvom både mor og datter har bekymringer for aftenens koncert, har de besluttet sig for, at det er en oplevelse de både må og skal have sammen.

»Det er klart, at det sidder dybt i os. Min største bekymring er, om jeg kan passe ordentligt på min datter. Sådan har jeg aldrig tænkt før,« siger Janni Mejer Willadsen.

»Det bliver vores konfrontation med menneskemængder – og med oplevelsen i Field's. Vi har dog besluttet os for, at vi skal have en fest.«

Harry Styles spiller i Nordstern Arena i Horsens klokken 19.00 lørdag aften.