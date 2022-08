Lyt til artiklen

»Min gravide datter ville hellere sove på stranden end på hotellet.«

Sanne Enevoldsen og datteren Emma fik sig noget af en forskrækkelse, da de trådte ind på »hotellet fra helvede« på Kreta.

Det skulle ellers have været så godt.

Mor og datter var netop ankommet til ferieparadiset Kreta for at holde en uges ferie på Fereniki Resort & Spa.

Ferien havde de bestilt gennem rejseselskabet Detur, som på deres hjemmeside reklamerer for det populære hotel med flotte billeder.

Men da de kom frem til det trestjernede hotel, stemte billederne fra hotellet ikke overens med virkeligheden. Langtfra.

»Der var madrester under sengen, mug i bruseren, fyldt med spindelvæv og edderkopper og hår på og bag toilettet,« siger 48-årige Sanne Enevoldsen fra Brønderslev.

Det var dog ikke kun deres værelser, som gav dem kvalme.

»Der stank af menneskelig afføring over hele hotellet,« fortæller Sanne Enevoldsen videre.

»Jeg har været på et-stjernede hoteller, som var bedre. Der var så klamt, at vi ikke kunne være der, og min datter ville hellere sove på stranden, men det tillod jeg ikke.«

Sanne Enevoldsen og hendes datter er ikke de eneste, som har fået ødelagt deres ferie denne sommer.

Deres historie kommer i kølvandet på artikler om andre skrækhistorier fra danskere, som har bestilt rejser gennem selskabet Detur.

For Sanne Enevoldsen bunder utilfredsheden også i, at hun blev nødt til at ringe til Detur mellem 30 og 40 gange, før rejseselskabet ville finde et andet hotel til hende.

Efter én overnatning på »hotellet fra helvede«, som Sanne kalder det, blev hun og datteren flyttet til et nyt hotel, som også er trestjernet.

Det opkrævede rejseselskabet Detur 540 euro for svarende til 4.000 kroner.

»Vi fik besked om, at betalingen var en opgradering, selvom både Fereniki og det nye hotel, Eva Suites, er trestjernet.«

Derfor mener Sanne Enevoldsen, at der er tale om en overflytning og ikke en opgradering.

Også 58-årige Tina Sommer fra Slagelse og hendes veninde føler sig snydt af Detur, fordi de har stået i præcis samme situation.

Tina Gry Sommer. Vis mere Tina Gry Sommer.

Tina Sommer bookede også et ophold på Fereniki Resort & Spa gennem Detur og beskriver oplevelsen som »noget af det værste, hun nogensinde har oplevet«.

»Da vi åbnede døren til hotelværelset, blev vi kastet bagover af lugten af tobak. Vi kunne næsten ikke trække vejret,« husker hun.

»Der var fluer og gamle madrester alle vegne ved morgenmaden. Det var så ulækkert.«

Også på hotelværelset var der dyr. I hvert fald blev Tina Sommers veninde bidt på brystet af noget i de få timer, som de sov på hotelværelset.

Tina Sommer ønskede derfor også at komme væk fra hotellet, som så »sindssygt godt ud på billeder«, men som var »forfærdeligt« i virkeligheden.

Ligesom Sanne Enevoldsen og hendes datter kostede en såkaldt opgradering til et andet trestjernet hotel 4.000 kroner ekstra.

»Den service er under al kritik – specielt, fordi man kan se på Tripadvisor, at Detur har gjort det her i mange år,« siger Tina Sommer.

Veninderne betalte 8.000 kroner for turen til Fereniki og yderligere 4.000 kroner for at blive flyttet. Og tanken om de mange penge gør Tina bitter.

»Ansatte på hotellet fortalte, at det her sker hver uge, og det er simpelthen for dårligt, at Detur ikke piller hotellet af deres hjemmeside.«

Både Tina Sommer og Sanne Enevoldsen har klaget til rejseselskabet. Sidstnævnte har fået 345 kroner tilbage med følgende begrundelse:

»På grund af at du modtog et urengjort værelse ved ankomsten, kompenserer vi dig for dette, men ikke for dit hotelskifte, som er et frivilligt valg i stedet for et værelsesskifte. Vi kompenserer dig med en halv dags andel, da du boede og brugte hotellet den første nat med all inclusive. En halvdagsandel er baseret på grundprisen (2.398 pr. person). I alt 345 kroner.«

Men at betale 345 kroner tilbage, mener Sanne Enevoldsen, er at tage pis på folk.

»Jeg er blevet røvrendt på det groveste. De er kolde, kyniske og pisse ligeglade med kunder, så længe de genererer penge.«

B.T. har kontaktet Detur med spørgsmål om hotellet Fereniki Resort & Spa og deres kunders oplevelser.

»Fereniki er et hotel med et basalt kvalitetsniveau. Det er også beskrevet på vores hjemmeside, og prisen indikerer, at det er et hotel med et basalt standardniveau. Det er et populært hotel, især for dem, der foretrækker et hotel med et basalt standardniveau, og som går lidt mindre op indkvartering, men i stedet foretrækker at bruge deres budget på oplevelser på destinationen. Det er langtfra størstedelen af gæsterne, der udtrykker utilfredshed med hotellet.«

»Der har været en række sager i denne sæson, som er blevet håndteret af vores personale og af hotellet. Der er blevet udbetalt kompensation i de tilfælde, hvor der ikke er levet op til standarderne,« lyder svaret.