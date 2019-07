»Du ringer altså til min datter på otte år. I ringer hver evig eneste dag, og det er simpelthen ikke okay.«

Når Marcella Dichmanns otteårige datter kom hjem fra skole, kunne hun have 5-10 ubesvarede opkald fra telefonsælgere – de fleste fra Verisure.

En dag blev det nok for Marcella Dichmann, der til daglig bor i Hillerød.

Derfor tog hun sin datters telefon med på arbejde for at konfrontere telefonsælgerne fra bl.a. Verisure.

»Telefonsælgeren fra Verisure fortalte mig, at min datter på otte år skulle være gået ind på deres hjemmeside og givet tilladelse til, at Verisure kunne ringe til hende,« siger Marcella Dichmann og fortsætter:



»Telefonsælgeren kunne godt høre, at det lød usandsynligt, men fastholdt sin forklaring. Jeg tænkte bare 'hold da op'. Min datter står på Robinsonlisten, og selvom hun kan læse, har hun har jo ikke været inde og give samtykke til, at de måtte ringe til hende.«

Efter opkaldet gik der ikke længe, før Marcella Dichmann modtog endnu et opkald fra Verisure. Det fik bæret til at flyde over, og hun meldte dem til Datatilsynet.

Sagen med Marcella Dichmanns otteårige datter er nu en del af de i alt 42 sager, der har ledt til en politianmeldelse af Verisure fra Forbrugerombudsmanden.

Her er virksomheden blevet idømt en bøde på 350.000 kroner for ulovligt telefonsalg.

Bødestraf til fire virksomheder for ulovligt telefonsalg Fredag kom det frem, at fire virksomheder er anmeldt til politiet for ulovligt telefonsalg af Forbrugerombudsmanden. Verisure: 350.000 kroner for at foretage et eller flere opkald til forbrugere i 42 tilfælde på baggrund af leads.

Mit Tele: 175.000 kroner for at foretage et eller flere opkald til forbrugere i 19 tilfælde på baggrund af leads.

Vesterålens Naturprodukter: 60.000 kroner for at foretage et eller flere opkald til forbrugere i seks tilfælde på baggrund af leads.

Swish Media: 200.000 kroner for at videregive urigtige oplysninger til Verisure, om at forbrugerne havde givet samtykke til kontakt. Kilde: Jyllands-Posten

Marcella Dichmann er uforstående over for, at det skal være så svært at slippe ud af noget, der er så åbenlyst forkert.

»Jeg har slet ikke styr på, hvor lang tid jeg har brugt på at få dem til at stoppe med at ringe.«



»Det burde ikke være nødvendigt, for jeg går ud fra, at dem, der står bag, udmærket er klar over, hvad man må og ikke må. Så jeg forstår ikke, hvorfor det er nødvendigt at tage den så langt,« siger Marcella Dichmann.

Marcella Dichmann er langtfra den eneste, der har henvendt sig til B.T. angående Verisures ufine metoder.

I flere tilfælde skriver folk, at de har modtaget opkald fra Verisures telefonsælgere på trods af, at de ligesom Marcella Dichmanns otteårige datter står på Robinsonlisten.

Dette er et register over forbrugere, som har frabedt sig skriftlige og telefoniske henvendelser i markedsføringsøjemed, og erhvervsdrivende og organisationer har pligt til at tjekke registeret, inden de ringer til dig.

Rasmus Carlsen, marketingdirektør i Verisure, kan ikke kommentere på den konkrete sag, men han fortæller, at man har kontaktet kunderne på baggrund af leads (informationer om potentielle kunder, red.), som er købt i god tro fra etablerede underleverandører, der har forpligtet sig til at indhente og dokumentere lovligt samtykke.

»Grunden, til at dette er endt i en sag hos Forbrugerombudsmanden, er, at underleverandørerne ikke har kunnet fremvise den nødvendige fulde dokumentation for gyldigt samtykke.«

»Det er altså underleverandører, der ikke har levet op til deres kontraktlige forpligtelser, og det er beklageligt. Vi har derfor indskærpet kravene til vores underleverandører og iværksat en endnu stærkere intern kontrol,« siger Rasmus Carlsen.