»Se nu efter, hvor du går!«

Det har de fleste forældre sagt til deres børn på et eller andet tidspunkt.

Og det kunne måske også have reddet den gode stemning på Nicole Kristine Jørgensen og hende børns gåtur.

For hvad, der skulle have været en gåøvelse for den mindste på halvandet år, endte i gråd.

Det var så synd for hende. Hun var så ulykkelig og havde lort overalt. Nicole Kristine Jørgensen

»Hun er lidt en klumpedumpe. Hun var meget sen om at lære at gå, så hun er lidt usikker og klodset, så hun er vant til at falde,« fortæller Nicole Kristine Jørgensen om datteren.

For at øve balance og motorik gik de to - sammen med et af Nicoles andre børn - en tur i en park tæt på deres hjem.

Iført ens bordeauxrøde jakke, der også matcher med deres hunds overtøj, traskede de tre afsted.

»Den mindste plejer at sidde i barnevognen, når vi går tur i parken. Hun er meget glad for at 'gå tur med hunden' - altså holde snoren, men denne gang fik hun lov til at gå turen selv.«

Dog går der ikke længe, før den ellers hyggelige tur ender i gråd.

»Et kort øjeblik fjerner jeg fokus fra min mindste for at hjælpe hendes storesøster med noget. Næste øjeblik ligger den mindste på jorden og græder.«

»Hun var gledet i en hundelort, så havde hun taget fra med hænderne, som hun plejer.« fortæller Nicole Kristine Jørgensen og forsætter:

»Men også der, hvor hun havde taget fra med hænder, lå der en lort.«

Det havde regnet inden gåturen, så lorten var ikke i fast form, men udsplattet og tynd. Og selvom lort på stien og græsset i parken ikke er noget nyt, så fik ovenstående altså moren til tasterne.

Har du oplevet at være generet af hundelorte, når du går tur?

»Da vi kommer hjem, skriver jeg et Facebook-opslag for at gøre opmærksom på, at det faktisk går udover folk, børn og handicappede i kørestole, når hundeejere ikke samler op efter deres hunde,« forklarer Nicole Kristine Jørgensen, som afviser, at det er fordi, hun er 'curling-mor', at hun skriver opslaget:

»Nej, det er jeg ikke. Jeg tror mere, det er fordi, jeg også dagplejer. Jeg er efterhånden vant til, at man skal igennem en mindre forhindringsbane af hundelorte med barnevognen.«

Dog var det datteren, der fik bægeret til at flyde over:

»Det var så synd for hende. Hun var så ulykkelig og havde lort over alt.«

Og flere er da enige i Nicole Kristine Jørgensens opsang. Blandt kommentarerne til opslaget, som beder hundeejere samle lort op efter deres hunde, er:

»Lille stakkel. Simpelthen utroligt folk ikke kan finde ud af det.« og »Der er faktisk affaldsspande i parken, jeg har da brugt dem rigtig tit, når jeg går med min hund.«

Dog er der også nogle hundeejere, som føler sig trådt på i kommentarsporet, men det er ikke intentionen, fortæller Nicole Kristine Jørgensen:

»Jeg er selv hundeejer. Jeg ved også, at langt de fleste med hund samler lorten op, så opslaget går ud til de få,« fortæller hun og forsætter:

»Når min datter kan glide i en lort og tage fra med hænderne i en anden, så siger det også noget om, hvor tæt de ligger.«