'Hjælp os med at få Tobias' gravsten tilbage'.

Sådan starter 37-årige Pernille et Facebook-opslag, som på under 24 timer er blevet delt og kommenteret i massevis.

Pernilles søn Tobias var blot otte måneder gammel, da han for et år siden blev syg med meningitis og gik bort.

Efterfølgende lavede Pernille og hendes mand en gravsten, hvorpå der står ordet 'lillebror' med henvisning til Tobias' tvillingebror og storesøster på seks år.

Da Pernille tirsdag morgen besøgte sin afdøde søns gravsted i Kirke Saaby i Midtsjælland, var stenen dog pist væk. Derfor har hun søgt efter hjælp på Facebook, fortæller hun.

»Den (stenen, red.) har stor symbolsk betydning og er designet og udført specielt til ham (Tobias, red.) af hans far og mig,« siger Pernille og fortsætter:

»At nogen synes, det er okay at fjerne så symbolsk og privat en ting fra en kirkegård, er vi meget kede af og chokerede over. Stenen er et symbol på et lille, højt elsket menneske, der er blevet taget fra os alt for tidligt.«

Pernille vurderer selv, at der er tale om drengestreger.

Hun påpeger endvidere, at familien er ligeglad med, hvem der har taget den eller hvorfor. De vil bare gerne have den tilbage.

»Vi vil gerne appellere til, at den bliver sat på plads. Vi er ikke interesseret i, at nogen skal straffes. Vi er kun interesserede i, at Tobias får sin sten tilbage.«

Pernilles Facebook-opslag er på under et døgn blevet delt næsten 4,5 tusinde gange og har fået knap 500 kommentarer - hovedsageligt fra folk, der raser over tyveriet.

'Hjerteløse mennesker. Det skær i mit hjerte. Jeg har selv mistet en søn,' skriver en bruger for eksempel.

'Hvor er det trist, at folk ikke kan holde fingrene for sig selv,' skriver en anden.

Pernille fortæller, at familien ikke tidligere har oplevet, at der er blevet taget ting fra Tobias' gravsted.

Stenen er ifølge hende blevet stjålet i tidsrummet mellem mandag morgen klokken 10.00 og tirsdag morgen klokken 09.00.

Familien har udlovet en dusør til den, der kan få stenen tilbage på rette plads. Pernille vil dog ikke uddybe, hvad dusøren lyder på.