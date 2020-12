Det kan være svært at finde mange lyspunkter i denne mørke tid.

Men ikke for otteårige Johanne.

Selvom den lille pige for knap et år siden fik konstateret en meget sjælden og uhelbredelig hjernesygdom, smiler hun stort hver eneste dag.

Det vælter nemlig ind ad døren, med det hun elsker allermest.

Postkort.

I begyndelsen af December lavede Johannes mor et Facebook-opslag, hvor hun skrev, at Johanne snart havde fødselsdag, og om nogen kunne have lyst til at sende hende et lille brev.

»Hun elsker at få post. Og så tænkte jeg, at det ville være fedt, hvis der var et par stykker, der ville skrive et kort. Bare en eller to personer. Men så eksploderede det bare fuldstændig,« siger Johannes mor Anja Klinge.

På knap tre uger har de modtaget 305 postkort med personlige hilsner til Johanne.

»De ønsker hende god bedring, og selvfølgelig tillykke med fødselsdagen. De ønsker hende også god jul og al held og lykke i fremtiden. Der er også nogen, der har været rigtig søde og skrive små, søde personlige historier om dem selv,« fortæller Anja Klinge.

Den sjældne sygdom, som Johanne lider af – Rasmussen Encephalitis – betyder, at Johannes venstre hjernehalvdel langsomt vil blive mindre og mindre funktionsdygtig. Da den blev konstateret sent i Johannes endnu korte liv, så kan den ikke afhjælpes med en operation lige nu.

Dog vil hun på sigt skulle have fjernet hele den venstre side af hjernen, når medicinen ikke længere kan hjælpe hende.

Hun vil med tiden miste sit talecenter, blive dement, miste dele af sit syn og blive lammet i højre side af kroppen. Lige nu er hun på et stadie, hvor hun er glad hele tiden.

»Hun er rigtig glad, for hun har simpelthen mistet evnen til at være sur. Men hun er også ked af, at hun glemmer så meget. Demensen presser sig langsomt på,« siger Johannes mor.

Men at tjekke post glemmer hun ikke. Det er lyspunktet i hverdagen.

»Det er det der med, at hun kan se sit eget navn på et brev i postkassen. Hun synes, det er fedt, der nogen, der sender noget til hende i stedet for, at det altid er mor og far,« siger Anja Klinge og fortsætter:

»Vi har brugt rigtig mange dage på at sidde og hygge os med at læse dem, mens vi har set julekalender, og mens vi har været på sygehuset.«

Familien er meget taknemmelige og overvældede over, at så mange mennesker har brugt tid på Johanne.

»Det er mega sødt. Der er en 2. klasse fra Skipper Clement Skolen i Aalborg, der alle sammen har klippeklistret fødselsdagskort til hende og alle har hver især skrevet en hilsen. De havde taget det ind i undervisningen.«

»Der er også to gymnasieklasser, der har lavet kort til hende. Det er så sødt,« siger Anja Klinge.

Selvom Johanne er begyndt på en ny, midlertidig behandling, der gør hendes tilstand en smule bedre for nu, så hjælper den ikke på sigt. Og med en netop aflyst indlæggelse på Rigshospitalet, kan det være svært at holde højt i forhold til sygdommen.

Det gode er, at de nu har alle de søde postkort at hive frem.

»Vi sætter dem alle i album, så vi kan tage det frem og kigge på dem i fremtiden som et godt minde.«