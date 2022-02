»Der bliver skrevet meget om dårlige tal, risiko, og at de ikke er sunde og raske.«

Det er langt fra opmuntrende læsning, når der bliver skrevet om nakkefoldsscanning og Downs syndrom i diverse grupper på Facebook.

Her kan tonen være hård og stigmatiseringende. Det oplever Cecilie Olsen, der er mor til snart treårige Josefine, som har Downs syndrom.

»Det er hårdt, når der bliver skrevet ''dårlige tal' i stedet for lave tal, 'risiko' i stedet for sandsynlighed, 'mongol' og 'lider af Downs syndrom' – for det gør de ikke, de har Downs syndrom,« forklarer Cecilie.

For hende handler det ikke om, at folk skal vælge et barn med Downs syndrom til eller fra, men måden, folk, der er anderledes, bliver omtalt.

»Jeg har længe tænkt over, at jeg ikke ville skrive noget. Folk skal have lov til at have egne meninger. På den anden side, ved de jo ikke, at der er nogen, der bliver såret, hvis de får lov til at skrive sådan,« siger Cecilie.

Derfor har hun valgt at lufte sine frustrationer i et opslag på Facebook:

'Det gør ondt på mig at læse, at det er dårlige tal, med tryk på dårlige, man har fået ... for selvom et barn har Downs syndrom, kan barnet sagtens være sundt, velskabt, smukt og ja endda raskt!', skriver Cecilie Olsen i opslaget.

Snart treårige Josefine har downs syndrom. Dog synes mor, Cecilie Olsen, at der er en hård retorik, når folk på nettet skriver om syndromet. Privatofoto. Vis mere Snart treårige Josefine har downs syndrom. Dog synes mor, Cecilie Olsen, at der er en hård retorik, når folk på nettet skriver om syndromet. Privatofoto.

Opslaget er blevet mødt af over 900 reaktioner, hvor langt de fleste hylder Cecilie budskab.

»Der er mange, som har takket for det, fordi de måske selv sidder med børn, der også har udfordringer. Jeg har også svaret på nogle af dem, der har et anderledes perspektiv end mig,« fortæller hun.

I en af disse kommentarer, pointerer vedkommende bag, at hun ikke vil sætte et barn i verden, som ikke kan få et »værdigt liv.«

»Der skrev jeg: 'Så må vi genoverveje, hvad et værdigt liv er',« uddyber Cecilie.

Snart treårige Josefine har downs syndrom og er blevet skånet for nogle af de følgesygdomme, der kan opstå, når man har et ekstra kromosom. Privatfoto. Vis mere Snart treårige Josefine har downs syndrom og er blevet skånet for nogle af de følgesygdomme, der kan opstå, når man har et ekstra kromosom. Privatfoto.

»Man skal huske på, at lægevidenskaben er kommet langt, og at Downs syndrom ikke er en dødsdom.«

Men det er ikke kun på Facebook, at de negative vendinger finder sted. For Cecilie har også oplevet at blive mødt af en nedslående ord i sundhedssystemet.

»Det er meget omkring dårlige tal og risiko. Det gør det sværere at tilvælge et barn med Downs syndrom, når man bliver mødt af de ord,« siger Cecilie.

En anden uheldig oplevelse var, da hun var ude at handle ind. Et barn spurgte sin mor, hvorfor Josefine så anderledes ud, hvortil moren svarede: 'Fordi hun er mongol'.

»Jeg blev helt paf. Jeg sagde ikke noget i momentet, men tænkte over det efterfølgende,« fortæller Cecilie.

For det kan godt være, at datteren Josefine ser anderledes ud, men hun har ingen følgesygdomme og minder på mange måder om andre børn på næsten tre år.

»Hun er en meget mild pige, men hun har også et temperament, der siger spar to. Hun vader ind i alle folks hjerter med træsko på,« fortæller den stolte mor.

Derudover har Josefine en kærlighed til Gurli Gris og børnemusikerne Popsi og Krelle, som kan drive den mest standhaftige forælder til vanvid.

Hun har endnu ikke et sprog, men siger »hej« hele tiden, forklarer Cecilie.

Det er altså et menneske af kød og blod med følelser og gå-på-mod og de pårørende, der bliver ramt af den hårde tone, og det håber Cecilie, at folk vil tænke over.