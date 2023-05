Et regulært mareridt.

Susanne Rasmussen sætter ord på det overfald, hendes 30-årige datter blev udsat for den 11. maj i Viby Sjælland.

Om morgen, klokken lidt over ni, lagde datteren sig på sofaen for at tage en lur efter at have sendt sit barn i skole. Kæresten var ude at gå med hunden.

Terrassedøren var på klem i det varme vejr.

Og pludselig dukker en mand op og står midt i hendes værelse, som er en del af et kollektiv. Værelset ligger i stueplan og har udgang til en fælleshave.

Gerningsmanden er gået igennem den åbne terrassedør. Han har en nylonstrømpe over den øverste del af ansigtet, men ikke for munden. Han overfalder Susanne Rasmussens datter. Først med et knytnæveslag og siden ved at tage en kniv frem, hvorefter gerningsmanden forsøgte at tage bukserne af Nadia.



Ifølge moren betragter politiet overfaldet som et voldtægtsforsøg.

»At blive overfaldet i sit eget hjem er noget af det værste, der kan ske. Det er dér, hvor man burde føle sig mest tryg. Hun troede, det var et mareridt. Vi er alle rystede,« siger Susanne Rasmussen.

Datteren bor i den lidt søvnige stationsby Viby Sjælland, som normalt er en fredelig by med parcelhuse og en hyggelig bymidte med ældre huse.

Susanne Rasmussens datter blev overfaldet i sit værelse, mens hun lå på sofaen. Foto: Privat Vis mere Susanne Rasmussens datter blev overfaldet i sit værelse, mens hun lå på sofaen. Foto: Privat

Da knytnæveslaget rammer Nadias ansigt, ryger hendes briller af, og gerningsmandens voldtægtsforsøg mislykkedes kun, fordi hun gør modstand.

Datterens hund bidrog ifølge moren også til, at gerningsmanden droppede voldtægtsforsøget.

»Den blev bare ved med at gø af gerningsmanden,« siger hun.

Den voldsomme oplevelse fik Susanne Rasmussen til tasterne på Facebook, hvor hun lavede en opdatering med et billede af datteren med et blåt øje og et signalement af gerningsmanden.

»Gerningsmanden var usoigneret og havde også en besværet vejrtrækning. Han prustede og stønnede, og han havde gule tænder,« fortæller Susanne Rasmussen.

Hendes signalement af gerningsmanden i et opslag på Facebook er i skrivende stund delt mere end 1700 gange.

»Nogen må have set noget, og hvis de har, så skal de kontakte politiet hurtigst muligt,« siger Susanne Rasmussen, der fortæller, at det mere konkret skete på Søndergade i nærheden af Bymarken i Viby Sjælland.

Moren fortæller, at datteren er meget mærket af sagen. Det var naboer der slog alarm til politiet, fordi datteren efterfølgende var i chok.

Det er lørdag ikke lykkedes B.T at få en kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi, men til sn.dk bekræfter politiet anmeldelsen, og at man er ved at undersøge den nærmere.