»Som mor til Ida græder jeg indvendigt, når hun overfaldes og udstilles på den måde…«

Sådan skriver Eva Andersen blandt andet i et opslag på Facebook, hvor hun fortæller om sin 20-årige datter Ida og hendes servicehund, der ofte er udsat for chikanelignende adfærd, når de handler ind i fødevarebutikker.

»De fleste forstår det, når Ida fortæller, at det er en servicehund, men andre skælder hende ud og nærmest råber, at det er de ligeglade med. Andre nøjes med at stirre vedvarende på hende og hunden, så de helt glemmer deres gode manerer,« siger Eva Andersen.

Det er ikke til at se på Ida, at hun lider af mental retardering. Det er kun, hvis man taler med hende, at man forstår, at hun på nogen områder ikke er alderssvarende.

Kia og Ida på indkøb. Foto: Privat. Vis mere Kia og Ida på indkøb. Foto: Privat.

Diagnosen betyder, at hun har svært ved at rumme høje og pludselige lyde. Det kan for eksempel være skramlen eller børn, der græder.

Men med servicehunden Kia på tre et halvt år ved sin side kan Ida bedre rumme omverdenen, så den ikke føles utryg og uoverskuelig.

»Når Ida bliver utryg, så trykker Kia sig ind til hende. Den fornemmer med det samme, hvis hun ikke har det godt,« siger Eva Andersen.

Før Ida fik Kia, havde hun svært ved at overskue at handle ind eller være i offentligheden alene generelt. Hun kunne bryde ud i gråd, hvis der kom pludselige forstyrrelser, hun ikke var forberedt på.

»Hun behøver ikke længere en støtteperson eller sin mor, når hun går ud. Med hunden har hun fået en tryghed, jeg eller andre ikke kan give hende,« siger moderen.

Af samme årsag er det ekstra frustrerende, at Ida ikke kan få lov til at være i fred, når hun kommer ind i en fødevarebutik, på en restaurant eller et pizzeria med sin servicehund.

Eva Andersen håber derfor, at hun med sit Facebook-opslag kan få folk til at forstå, at en servicehund gerne må komme i fødevarebutikker, og samtidig appellerer hun til, at folk opfører sig ordentligt over for hendes datter og andre med en servicehund.

»Ida svarer altid pænt, når folk brokker sig, og siger, at det er en servicehund. Hun stiller sine varer og går hjem, hvis de skælder hende ud. Hun har ikke redskaberne til at sige folk imod eller diskutere med dem. Når hun har haft en grim oplevelse, har hun ikke længere lyst til at komme i den pågældende butik,« siger Eva Andersen.

Kia er altid ved Idas side og beroliger hende. Foto: Privat. Vis mere Kia er altid ved Idas side og beroliger hende. Foto: Privat.

Eva ønsker for sin datter, at hun fortsat kan klare sig selv ved at handle ind alene sammen med sin hund. Derfor håber hun også, at de grimme oplevelser kan blive færre.

»Vi har engang oplevet, at en chef i en fødevarebutik sendte Ida ud af butikken på grund af hendes hund. Efter det kom Ida ikke i butikken i et år. Vi har senere fået en undskyldning af den nye chef i butikken,« siger moderen.

Generelt ved butiksejere dog godt, at servicehunde er velkomne i fødevarebutikker. Det er mest de andre kunder i butikken, der er problemet.

Men skulle de være i tvivl om, hvorvidt der er tale om en servicehund, så kan de se det på den vest, som Kia og andre servicehunde bærer. Den signalerer desuden, at hunden er på arbejde, og at man derfor ikke bør lave lyde eller snakke til den.

Kia og Ida er bedste venner. Foto: Privat. Vis mere Kia og Ida er bedste venner. Foto: Privat.

»Nogle mennesker har skrevet til mig på Facebook, at de mener, at Ida også bør bære et mærke, så man kan se, at hun har et handicap. Men jeg synes ikke, der er grund til, at man skal skilte med sit usynlige handicap mere end højst nødvendigt,« siger Eva Andersen.

Kia er Idas første servicehund, og trods de dårlige oplevelser på indkøbsturen er det ikke noget, der har ændret på deres venskab. De er fortsat uadskillige.