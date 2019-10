»Jeg havde ingen ord. Jeg var så rystet.«

Sandie Johnsons 12-årige datter må ikke længere gå på den lokale folkeskole. Kommunen vil i stedet flytte hende til en ny skole 30 kilometer væk. Begrundelsen giver ikke mening for Sandie Johnson, og hun frygter, at en gruppe forældre sammen med klassens lærer har haft held til at presse hendes datter ud af skolen.

Fredag fik Sandie Johnson ved et møde med familiechefen og chef for Dagtilbud og Skole i Nordfyns Kommune at vide, at hendes datter Hailey ikke kan fortsætte på Kystskolen afd. Krogsbølle.

Sandie Johnson bad flere gange om en forklaring, men fik efter eget udsagn ingen.

Sandie Johnsons datter, Hailey, er det andet barn, som læreren ikke ønsker i sin klasse. Vis mere Sandie Johnsons datter, Hailey, er det andet barn, som læreren ikke ønsker i sin klasse.

»Jeg fik at vide, at de mener, det er bedst for Hailey, at hun ikke fortsætter i klassen. At de skulle forholde sig til helheden, at det handlede om samspillet i klassen, og at der var mange synsvinkler i sagen,« siger Sandie Johnson.

Begrundelser, hun ikke forstår.

»Hailey har ikke lyst til at starte på en ny skole væk fra sine venner og veninder, så jeg kan ikke se, hvordan det skulle være det bedste for hende,« siger Sandie Johnson.

Anja Riber deltog i mødet som bisidder. Hun har en dreng i samme klasse, og hun oplevede heller ikke på noget tidspunkt, at kommunen kom med en forklaring på, hvorfor Hailey skulle smides ud af klassen.

Sandie Johnson har bedt kommunen sende hende en skriftlig begrundelse for bortvisningen, men hun har ikke fået svar.

Anja Riber er mor til Nicklas på 12 år. Han er et af de to børn, som læreren ønsker skal ud af klassen. Vis mere Anja Riber er mor til Nicklas på 12 år. Han er et af de to børn, som læreren ønsker skal ud af klassen.

B.T. har bedt familiechefen og chef for Dagtilbud og Skole i Nordfyns Kommune om at bekræfte, at de har meddelt Sandie Johnson, at hendes datter ikke må gå på Kystskolen, men de er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

For at forstå sagen om Sandie Johnsons datter og Kystskolen afd. Krogsbølle skal vi skrue tiden en måned tilbage.

Søndag den 29. september stod Anja Riber og Sandie Johnson frem i en artikel i Fyens Stiftstidende og fortalte om, hvordan de oplevede, at deres to børn gennem et år var blevet forfulgt af en bestemt lærer.

Begge børn havde fået konstateret stress og gik i skole på nedsat tid, og mødrene oplevede, at de forgæves havde forsøgt at få skolen og Nordfyns Kommune til at handle – uden held.

Artiklen spredte sig til en række andre medier, da det kom frem, at den pågældende lærer havde anvendt et kontroversielt belønningssystem, hvor nogle elever måtte sidde og se på, at deres kammerater fik slik for god opførsel, mens de ikke selv fik noget. Du kan læse mere om sagen her.

Efter kritikken af læreren blev nogle af klassens forældre så rasende, at de i en hemmelig Facebook-tråd planlagde, hvordan de kunne presse de to børn ud af klassen ved at holde deres egne børn hjemme fra skole. I tråden deltog den lærer, der var genstand for debatten, også.

Beskeder fra tråden. Vis mere Beskeder fra tråden.

Han postede et brev i tråden, hvor han gav udtryk for, at han ikke ønskede at fortsætte som lærer i klassen, hvis de to børn fortsatte – medmindre de to mødre undskyldte offentligt for at have kritiseret ham. Samtidig udtrykte han taknemmelighed og glæde over, at forældrene holdt deres børn hjemme i stedet for at sende dem i skole.

Sagen kulminerede med, at lederen på skolen fratrådte sin stilling, mens læreren fik lov at fortsætte. Nordfyns Kommune bekendtgjorde ved samme lejlighed, at der var etableret et midlertidigt undervisningstilbud til Anja Ribers dreng og Sandie Johnsons datter, som børnene kunne starte i efter efterårsferien.

Ingen af de to børn er dog startet i et midlertidigt tilbud, og nu vil kommunen i stedet flytte Sandie Johnsons datter til en skole 30 kilometer væk.

»Min oplevelse er, at de har en situation, hvor en hel forældregruppe og en lærer ønsker et barn ud af klassen – ikke på grund af barnet, men fordi hendes mor har udtalt sig i medierne – og i stedet for at løse det, så flytter de barnet. I mine øjne er det en blåstempling en gruppe voksnes forsøg på at mobbe et barn ud af klassen,« siger Sandie Johnson.

Brevet fra læreren til forældrene i den lukkede Messenger-tråd. Vis mere Brevet fra læreren til forældrene i den lukkede Messenger-tråd.

Anja Riber fortæller, at hun har fået at vide, at hendes søn kan fortsætte på Kystskolen afd. Krogsbølle, men hun er i øjeblikket i dialog med kommunen om, hvordan det kan lade sig gøre.

»Selv om jeg gerne vil have, at Nicklas går i skole, kan jeg mærke, at han har fået det markant bedre, efter han har været hjemme den seneste måned. I går havde han selv lagt mærke til, at han var begyndt at grine igen. Det var han holdt op med,« fortæller Anja Riber, der derfor overvejer, om Nicklas i en periode skal hjemmeundervises, indtil han er klar til at starte i skole igen.