Mandag den 20. maj mødte en mor op på Botilbuddet Fangelvej i Odense for at besøge sin 50-årige psykisk syge datter.

Besøget udviklede sig til et mareridt. Datteren lå død på sit værelse. Forud var gået flere dage med en række svigt, som endte med at koste kvinden livet.

Det skriver TV 2 Fyn.

Den 50-årige kvinde fik nemlig medikamentet Leponex, som gives til psykisk syge.

Leponex indeholder stoffet clozapin, som kan være dødeligt, hvis ikke man følger instrukserne nøje – og blandt andet derfor er der klare retningslinjer om, at der skal reageres øjeblikkeligt, hvis en patient bliver dårlig.

Men den instruks blev ikke fulgt, da den 50-årige kvinde i ugen op til sin død begyndte at få det skidt.

Seks dage før sin død havde kvinden kvalme og kastede op.

Dagen før hendes død skrev personalet i en rapport, at kvinden havde været sløj i noget tid, så bleg ud og ikke havde hentet aftensmad.

Alligevel var der ingen, der reagerede.

Og det fik tilsyneladende afgørende betydning.

TV 2 Fyn har ikke selv fået adgang til obduktionsrapporten, men det har en af moderens veninder, som har læst rapporten og noteret fra den.

Her fremgår det, at den 50-årige kvinde døde af clozapin-forgiftning.

Mediet har også talt med en række eksperter, som alle kalder personalets håndtering af den nu døde kvinde foruroligende.

Blandt andre kan Maija Haastrup, afdelingslæge i psykiatrien i Region Syddanmark, ikke forstå, at personalet intet gjorde, da det stod klart, at kvinden var dårlig.

»Det er forfærdeligt, at en borger ligger og dør for sig selv på den måde her uden at være under opsyn,« siger hun til TV 2 Fyn:

»Det er svært at sige, om man kunne have forebygget noget, hvis der havde været mere kontakt med kvinden, men man tænker det da.«

På Botilbuddet Fangelvej har sagen fået konsekvenser.

Tre medarbejdere er blevet fyret.

Ældrechef i Odense kommune kan ikke forklare, hvorfor kvinden ikke fik den hjælp, hun skulle have haft.

Han fortæller dog, at der var ’opstået en kultur’ omkring kvinden, der gjorde, at de ansatte ikke reagerede.