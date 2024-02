Mandag fik Kirsti Lillelund Christensen et af de opkald, som alle forældre frygter.

»Din søn er kommet til skade.«

Beskeden kom fra sønnens børnehave. På legepladsen var Kirstis søn Luca styrtet på en løbecykel og havde slået hovedet alvorligt.

»Lige da jeg fik opkaldet, lød det ikke så voldsomt på pædagogen, men da hun sagde, at han var ved bevidsthed nu, der tænkte jeg, at jeg bare skulle afsted med det samme,« fortæller Kirsti Lillelund Christensen, der bor i Hadsten med sine børn.

Kirsti Lillelund Christensen fortæller, at hendes søn fortsat har det dårligt. Foto: Privatfoto

I børnehaven kunne hun se, at Luca havde fået en stor bule i panden. Bulen fyldte næsten hele panden og stak næsten to centimeter ud, og så han havde fået en stor hudafskrabning.

»Da jeg hører, hvad der er sket, bliver jeg først rasende og ked af det, men jeg holdt det tilbage, da min søn var til stede. Han skulle ikke se, at hans mor var ked af det.«

»Men følelserne kommer uden på tøjet i sådan en situation, når det går ud over ens børn. Sådan tror jeg, at vi alle sammen ville have det,« siger Kirsti Lillelund Christensen.

Hovedrystende regel

De følelser sidder stadigvæk i Kirsti Lillelund Christensen. For hun har forgæves forsøgt at råbe børnehaven op, når det gjaldt børnenes sikkerhed på legepladsen.

Hun blev især ked af det over, at hun for et halvt år siden forsøgte at få dem til at give børnene cykelhjelm på, når de kørte rundt på cykelbanen.

»Jeg fik både dårlig samvittighed over, at jeg ikke havde gjort mere og fulgt den til dørs i sommer. Havde jeg gjort mere dengang, så kunne det måske havet været undgået,« siger hun og fortæller, at Luca stadigvæk har det dårligt og har fået hjernerystelse.

I sommer fik hun den besked, at det ikke kunne lade sig gøre at give børnene hjelm på grundet kommunens regler.

For i Favrskov Kommune har man en regel om, at institutionsbørn ikke må bære cykelhjelm på grund af kvælningsfare. Det skyldes, at Sundhedsstyrelsen fraråder, at børn ikke har en cykelhjelm på under leg, da der er en kvælningsrisiko.

»Vi sætter vores børns sikkerhed til side, når de ikke må bære cykelhjelm. Jeg er med på, at der kan være en kvælningsfare, men på den anden side, så kan de komme slemt til skade, hvis de falder på cykel. Nu er min søn kommet til skade. Det er en hovedrystende regel,« siger Kirsti Lillelund Christensen og fortsætter:

»Selvfølgelig vælter børn og slår sig, det ved vi, men jeg tænker, at noget så elementært som en cykelhjelm vil kunne hjælpe, især når Sundhedsstyrelsen også anbefaler, at børn har hjelm på, når de cykler.«

Fik det værre

Straks efter hun havde hentet sin søn, kørte hun ham til lægen for at få ham undersøgt.

»Han havde det ikke godt, og han sad og holdt sig til hovedet,« fortæller hun.

Her skulle lægen have fortalt, at det var heldigt, at bulen gik ud af og ikke var indvendig. Til undersøgelsen var det angiveligt ikke muligt at vurdere, om Luca havde fået en hjernerystelse, men at der var en risiko for det.

Derfor blev hun sendt hjem med beskeden om, at hun skulle observere sønnen.

Lucas bule. Foto: Privat

»Da vi kommer hjem, kan jeg mærke, at hans situation forværres.«

»Han får ondt i hovedet, og i løbet af natten vågner, hvor han er konfus. Derfor ringer jeg til lægevagten, fordi han vågner om natten,« lyder det.

Igen får hun at vide, at hun skal observere sønnen og tage til egen læge dagen efter, da de ikke var bange for noget akut. Men det kunne tyde på, at han havde fået en hjernerystelse.

Efter ulykken fortæller Kirsti Lillelund Christensen, at hun har været til møde med børnehaven. Her skulle de have tilbudt sønnen en hjelm, der mindsker kvælningsfaren.

Hun fortæller, at hun ikke vil sende ham afsted igen, før der kommer styr på problemet.

»Mit ønske er at disse cykelhjelme, der er lavet lige præcis til legepladser, som springer op, hvis de hænger fast, bliver indført. Så kan vi både sikre at børnene ikke får voldsomme hovedskader og heller ikke er i risiko for kvælning,« fortæller Kirsti.

»Det handler om risici«

Hos Favrskov Kommune er man bekendt med ulykken, fortæller Hans Vedel, der er direktør for børn og kultur i Favrskov kommune.

Han bekræfter, at kommunen ikke tillader, at børn har en cykelhjelm på, når de leger i børnehaven.

»Vi bruger en hel del cykling i vores daginstitutioner, træner og øver med børnene. Laver planlagt cykling sammen med børnene. I de sammenhænge er der altid cykelhjelm på. Når vi ikke gør det, så er der aldrig cykelhjelm på.«

»Det gør vi på den måde, fordi Sundhedsstyrelsen har anbefalet, på grund af nogle tragiske uheld, hvor børn er blevet kvalt, at man ikke tillader cykelhjelm, når der ikke er tale om en organiseret aktivitet,« siger Hans Vedel.

Han fortæller, at samlet set, så er det vigtigt for børnenes motoriske udvikling, at de kan lege rundt på legepladsen.

»Det er noget, som vi jævnligt diskuterer med vores bestyrelser og medarbejdere, altså, om det er en fornuftig afvejning, også selvom man får nogle knubs en gang imellem.«

Kunne denne ulykke ikke have været forhindret, hvis han havde haft cykelhjelm på?



»Jo, men som jeg siger, så tillader vi ikke cykelhjelm, når vi ikke har organiseret cykling, for det siger Sundhedsstyrelsen. Der er alt for mange risici forbundet med det, hvis de sidder fast og bliver kvalt,« siger direktøren.

Men nu anbefaler Sundhedsstyrelsen jo netop også, at børn har cykelhjelm på, når de cykler?



»Vi skal have fokus på de risici og muligheder, for ungerne slår sig, når de laver aktiviteter. De slår sig en gang imellem, og det har vi fokus på. En gang imellem sker der noget, der er ubehageligt og træls, men hvis alternativet er, at vi skal skrue meget ned for de motoriske udviklingsmuligheder for ungerne, ville det være træls. Og derfor er det en afvejning til de forskellige hensyn,« lyder svaret.

Hvad skal der til, før I ændrer praksis eller kigger på det igen?



»Det er lidt et hypotetisk spørgsmål. Med de muligheder, som vi har nu, siger vi, at når vi laver organiseret cykling, så har de altid hjelm på, når det ikke er, så har de ikke.«