Eksamensperioden. Tiden for stressede børn og unge, men også forældre, der med løs hånd deler deres børns karakterer på sociale medier.

»Jeg vil have lov til at hylde dem.«

Ninne Hofmann har aldrig været den klogeste i sin skoletid. Derfor nyder hun at kunne prale lidt med sine børns evner.

»Man vil jo gerne fejre sine børns succeser. Selvfølgelig er de sociale medier et sted, hvor man kan dele sine børns succeser,« siger hun, da B.T. taler med hende.

Ninne Hofmann skrev om sin datters studentereksamen på Facebook.

Har du selv forældre, der deler dine karakterer på sociale medier eller har høje forhåbninger, når du går til eksamen, så vil vi gerne høre fra dig. Send en mail til ammo@bt.dk

Da Ninne Hofmanns datter blev student, delte hun både datterens gennemsnit og hendes karakter i den afsluttende eksamen.

Det samme gjorde hun med sin søn.

'Det anbefaler vi ikke'

»Det anbefaler vi ikke, at man gør. Man bør være stolt af sit barn også uden for eksamensperioden,« siger Anne Klebak, der er rådgivningsleder i Forældrerådgivningen, som er en del af interesseorganisationen Skole og Forældre.

Også da Ninne Hofmanns søn blev student, skrev hun en opdatering på Facebook.

Hun mener, at det i nogle tilfælde kan lægge et yderligere pres på børnene. Specielt hvis man kun deler de gode karakterer.

Dog understreger Anne Klebak, at forældrene ofte gør det i en god mening. De er stolte.

»Det er jo fint, at man er stolt, men man behøver jo ikke nødvendigvis at vise karakteren,« siger hun.

Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier, anbefaler heller ikke, at man har for stort fokus på, hvilke karakterer børn og unge får.

»Eleverne går utrolig meget op i lige præcis tallet, og forskellen på den ene og den anden karakter betyder alt for meget for for dem,« siger hun og fortsætter:

»Hvis det var mig, ville jeg bare sige hurra og være glad for, at mit barn er blevet student.«

Hun forklarer, at der burde være mere fokus på den læring, man får med sig – ikke tallet.

Provokerende

Debatten om at dele sine børns karakterer provokerer Ninne Hofmann, der har to børn, som begge har færdiggjort gymnasiet.

»For mig er det ikke karakteren, men at de har valgt at fordybe sig i noget, jeg roser på Facebook,« siger hun.

I hendes øjne er det sammenligneligt med de forældre, der deler, at deres børn har vundet en badmintonkamp. Hendes børn er ikke gode til sport, men gode bogligt. Det vil hun gerne hylde og vise frem.

Ninne Hofmann og hendes søn, Max, da han blev student. Han holder sabbatår. Vis mere Ninne Hofmann og hendes søn, Max, da han blev student. Han holder sabbatår.

»Det er jo en kultur i Danmark, hvor det boglige er fint, men man bør ikke råbe så højt om det,«forklarer hun.

Det mener Ninne Hofmann er en ærgerlig tendens – og hun mener hverken, hun pålægger sine egne eller andre børn et ekstra pres, når hun deler deres karakterer med sine venner på Facebook.

»Mine børn vinder ikke badmintonkampe, men de klarer sig godt i skolen,« sige hun.

Hun vil have lov til at anerkende sine børns talenter.

