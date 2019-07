36-årige Tanja Dorph Pawlowski har benyttet sig af kiropraktor til sin fem måneder gamle baby, også selvom læger fraråder at anvende kiropraktor til børn under to år.

»Jeg kan jo se, at det har haft en effekt på mit barn, når jeg ammer. Det er vildt rart, at hun bare putter sig ind til mig og hviler hovedet ind mod mig på en helt anden måde, end hun gjorde før, hvor hun gerne ville kigge meget bagover,« siger moderen, der foruden den fem måneder gamle baby har to børn på tre og 13 år.

I den forgangne uge kritiserede læge og ph.d. Ida Donkin, medstifter af foreningen Læger Formidler og forfatter til bogen 'Sygt eller sundt', at flere forældre tager deres spædbarn til kiropraktor for at slippe af med kolik.

I 2018 var mere end hvert femte danske spædbarn på besøg hos en kiropraktor i løbet af sit første leveår.

I Berlingske gav lægen udtryk for, at hun ikke mener, at der er videnskabeligt bevis for, at behandlingen virker.

'Bemærkelsesværdigt nok er behandlingen anerkendt af den brede offentlighed. Der gives offentligt tilskud, og den anbefales ofte af sundhedsplejersker. Det kan således ikke undre, at flere end 20 pct. af nybagte forældre ser det som en oplagt behandlingsmulighed, der bør afprøves. Men så længe der ikke er tydelig dokumenteret effekt, og mulige risici ikke er bedre klarlagt, bør kiropraktik ikke anbefales til spædbørn,' skriver Ida Donkin.

Også de danske børnelæger har for nylig udsendt en officiel udtalelse, hvor de opfordrer til, at der ikke henvises til behandlingen.

På Syddansk Universitet er seniorforsker ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Lise Hestbæk netop nu i gang med et forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af kiropraktisk behandling af spædbørn med kolik.

Tanja Dorph Pawlowski og datteren Naja på fem måneder. Foto: Frank Cilius

Hun står uforstående over for den sønderlemmende kritik:

»Den videnskab, der findes på området, konkluderer, at der er behov for større og bedre studier. Vi har dog en formodning om, at der er en god effekt, og selvom undersøgelserne er små, peger de også i den retning,« siger hun og understreger, at der ikke findes dokumenterede tilfælde af, at den kiropraktiske behandling af børn kan føre til blødninger og lammelser, som Ida Donkin påpeger i sit indlæg som mulige bivirkinnger.

Sådan foregår behandlingen: En kiropraktisk undersøgelse foregår meget blidt ved, at kiropraktoren gennemgår barnets led og muskler for at se, om det er restriktioner. Man tester for eksempel, hvor langt barnet vil dreje hovedet til siderne, og om det reagerer på hoftesmerter ved at lave cykelbevægelser. Kilde: Lise Hestbæk.

Uanset uenighed blandt læger og forskere fastholder Tanja Pawlowski, at kiropraktik er vejen frem.

Hun har nemlig kun haft positive erfaringer.

36-årige Tanja Dorph Pawlowski fra Sønderborg har haft datteren Naja på fem måneder til kiropraktor, fordi hun oplevede, at Naja havde en låst nakke, som generede hende, når hun skulle ammes. Her viser Tanja, hvor Naja fik behandlingen af kiropraktoren. Foto: Frank Cilius

»Det var hjerteskærende, at min datter blev så ked af det og ikke ville spise,« siger den nybagte mor.

Bare hun lagde barnet til brystet, begyndte pigen at skrige.

Efter tre behandlinger hos kiropraktor lader alt dog til at være i den skønneste orden, og der er ikke længere problemer med gråd og vanskelige amme-sessioner.

»Jeg synes jo, det er rigtig ærgerligt, hvis et barn har et problem i bevægeapparatet, og det ikke kan blive løst, fordi der skal være restriktioner på kiropraktik til spædbørn. Det kan være både smertefuldt og hæmmende i barnets udvikling,« siger Tanja Dorph Pawlowski.