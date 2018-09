Monika blev udsat for en seksuel krænkelse på arbejdspladsen. Hun sætter pris på, at regeringen nu foreslår højere erstatning for sexchikane, men tror ikke, det gør den store forskel.

De seneste 25 år har ofre for sexchikane fået det samme beløb i erstatning, men det ser nu ud til at ændre sig.

Regeringen foreslår, at beløbet skal stige fra de gennemsnitlige 25.000 kroner til 33.000 kroner.

Det er 25-årige Monika Thomsen glad for. Da hun var 18 år, blev hun udsat for seksuelle krænkelser på den arbejdsplads, hvor hun stod i lære som kok. Monikas chef, der ofte var beruset på jobbet, overfusede hende på sit kontor og foreslog, at han skulle købe en dildo til hende.

- Han ødelagde mig, siger hun til Fagbladet 3F.

- Jeg troede ikke på mig selv i lang tid, husker Monika Thomsen om den hårde tid af sit liv, som endte med at hun helt opgav at uddanne sig til kok.

Erstatningen, som Monika Thomsen modtog for sexchikanen, var netop på 25.000 kroner. Et beløb som ifølge Monika Thomsen ikke rakte langt.

- Når man tænker på, hvor lang tid sådan noget sætter spor, så synes jeg ikke, beløbet var ret højt.

For Monika Thomsen har det taget lang tid at komme ovenpå igen, og hun har blandt andet brugt mange penge på psykologregninger.

Derfor er hun glad for, at beløbet nu ser ud til at stige.

- 33.000 rækker heller ikke særlig langt, men det er i det mindste en forbedring. Jeg er ikke sikker på, at det gør den store forskel, men det kan måske få flere til at føle, at der er noget retfærdighed til.

Sexchikanen har påvirket Monika Thomsens liv på mange måder. Hun er i dag uddannet kontorassistent og er overbevist om, at hun for længst ville være flyttet hjemmefra, hvis hun havde været oplevelserne foruden. I stedet bor hun stadig hjemme hos sine forældre.

- Det var ikke min plan. Men efter de ubehagelige oplevelser skulle jeg starte forfra med en ny uddannelse, og jeg skulle bygge min selvtillid op. Det er først inden for de sidste to måneder, at jeg er blevet aktiv boligsøgende. Jeg har været bange for, om jeg kunne klare mig selv.