Den tidligere DR-radiovært Monica Krog-Meyer endte tirsdag på Rigshospitalets traumecenter efter at være blevet kørt ned på cykel af en skraldebil i Hellerup.

Det var en hård omgang, så det var rørende, da hun modtog en buket blomster fra de to skraldemænd, der var kørt ind i hende.

Det skriver hun torsdag eftermiddag på sin Facebook-profil, hvor hun har delt et billede af buketten:

‘Hvor er det god stil og virkelig rørende at få en buket fra de to skraldemænd, der kørte ind i mig. Det må have været gyseligt for dem at opleve.'

68-årige Monica Krog-Meyer kan intet selv huske fra ulykken. Hun slog hovedet og brystkassen under påkørslen og beskriver, hvordan hun fik klippet sit tøj op.

'Min hjelm er flækket, cyklen er færdig, og jeg har blå mærker som en bokser i 14 omgange, som én sagde,' skriver hun i sit opslag og fortsætter med at takke de to skraldemænd.

Hun takker dem for, at de kun kørte 15 kilometer i timen. Hun kørte selv det, man må på en elcykel, 25 kilometer i timen.

Og hun tænker, det nok var hendes held, at hun blev kastet væk i stedet for at komme ind under bilen.

For bortset fra at være øm over det hele har den tidligere radiovært ikke påtaget sig alvorlige skader.

Ulykken skete på hjørnet af Baunegårdsvej og Bernstorffsvej i Hellerup, hvor hun blev ramt af den højresvingende skraldebil.

Hun opdaterede første gang om ulykken tirsdag, hvor hun blandt andet skrev på sin Facebook:

'Erindrer intet, men er sluppet uden brud. Hvor heldig kan man være? Jeg er dybt taknemmelig.'