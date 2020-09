Klokken 06.58 onsdag morgen blev Thy ramt af et jordskælv, der blev målt til en styrke på 3,4.

Derfor var der en håndfuld borgere, der fik sig noget af en overraskelse tidligt onsdag morgen.

En af dem var 74-årige Mona Kristiansen, som bor i en lille by ud fra Roslev.

»Det er det mest mærkelige, jeg nogensinde har oplevet. Jeg var lysvågen, da det skete.«

»Jeg kigger på min mobiltelefon, og så er det som om en voksen mand sparker hårdt til min seng, hvorefter der kom en meget mærkelig lyd, som jeg har svært ved at forklare. Det føltes som om, at min seng rykkede sig fire til fem centimeter,« siger Mona Kristiansen til B.T.

Efter den underlige hændelse rejste Mona sig fra sengen for at se, om der var sket noget i huset, og hun var også inde i sin mands soveværelse for at tjekke, om det mon bare var ham, der var faldet ud ad sengen.

Men det var ikke. Det viste sig altså at være et jordskælv.

Finn Carlsen, der har sommerhus i Thyholm i Struer Kommune, hørte også jordskælvet.

»Jeg vågnede efter det, som for mig at høre, var et enormt brag. Jeg har i gang i nogle byggeprojekter, så der står en masse ting rundt omkring, men jeg måtte konstatere, at alt var som det skulle være. Så jeg gik tilbage i seng og sov videre,« lyder det fra en lettere upåvirket Finn Carlsen.

Det hidtil kraftigste skælv, der er registreret i Danmark, skete 15. juni 1985 under Kattegat og havde en størrelse på 4,7 på Richterskalaen.