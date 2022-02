»Det var et mareridt, og det var så uhyggeligt.«

Sådan beskriver Mona Nielsen minutterne, hvor hun har sin 16-årige datter i røret, der fortæller, at hun bliver jagtet af en fremmed mand i bil.

»Jeg har lige talt med hende, så jeg synes, det er mærkeligt, at hun ringer igen. Hun råber i røret, at der er nogen efter hende. Først er jeg forvirret, og sekundet efter skynder jeg mig ud af døren,« fortæller hun.

Episoden udspiller sig få minutter fra familiens bopæl. Hendes datter er gået i Netto for at købe mel. På vejen hjem forsøger en mand at lokke hende ind i sin bil.

»Hun er bange, græder, og hun bliver ved med at fortælle, at han kører bag hende, og jeg siger, hun bare skal løbe,« fortæller Mona Nielsen og tilføjer:

»Det er først, da jeg får hende i armene, at det går op for mig, hvad der er sket. Det er så uhyggeligt, at det sker så tæt på, hvor vi bor, og det er skræmmende, at en ung pige ikke kan få lov at gå alene.«

Mona fortæller, at hendes datter stadig er meget rystet af den ubehagelige oplevelse.

»Hun er lidt i chok, og hun er sygemeldt resten af ugen fra skolen, fordi oplevelsen sidder i hende. Det, der fylder mest, er, at hun tænker, at hun nu skal begynde at passe bedre på,« fortæller hun.

Hvad tænker du om, at hans hensigt blot kunne være at tilbyde et lift?

»Det kan sagtens være, at hensigten ikke har været dårlig, men så skal man vide, at det påvirker unge piger.«

Østjyllands Politi var torsdag ude med en efterlysning af den fremmed mand.

Pigen har givet følgende signalement af manden:

Mellemøstlig af udseende, brun i huden.

Cirka 20-25 år.

Cirka 170-180 centimeter høj.

Spinkel af bygning.

Kort sort hår og hageskæg.

Iført mørkt tøj.

Talte engelsk.

Kørte en lille sort bil.

»Vi efterforsker sagen nærmere, og vi vil meget gerne i kontakt med den mand, der kørte bilen, for at blive klogere på, hvad hans hensigt har været,« fortæller Jakob Christiansen.

Har man oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.