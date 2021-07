»Lad være med at kigge på din fod.«

Beskeden var klar fra den unge mand, der i mandags tog fat og holdt om Mona Elisabeth Bang-Madsen, mens han aede hende i håret.

»Prøv at høre her. Nu sætter vi os herover,« sagde han med overskud og ro i stemmen.

En ro, der i den situation var særdeles nødvendig for 54-årige Mona.

Klokken var nemlig cirka 13.30, da Mona stående i bus 5C mod Københavns Hovedbanegård var på vej hjem fra arbejdet.

Den blå-gule bus var på vej over Langebro, da chaufføren af uvisse årsager pludselig klodsede bremsen i sådan en grad, at alt forvandlede sig til kaos i 5C.

»Jeg står op i bussen, fordi der ikke var nogen pladser, og så kommer den voldsomme opbremsning. Da det sker, kommer en anden passager flyvende ind i mig,« fortæller Mona Elisabeth Bang-Madsen til B.T.

Mona mister ikke balancen, men da hun kort efter får sat sig ned, kan hun godt se, at den er helt gal.

Mona Elisabeth Bang-Madsen ligger stadig på Hvidovre Hospital og venter på at blive opereret

Ved hendes højre ankel kan man se, hvordan knoglen stikker ud.

Men ligesom Mona er ved at gå i panik, træder dagens helt – en ung mand på omkring 25 år – til.

»Hurtigt kommer den her unge mand til, og han tager sig af mig. Han tager fat om mig og siger, at jeg skal læne mig ind til ham, og så begynder han at ae mig i håret,« fortæller hun.

Den unge mands rolige ord hjælper.

Selvom flere passagerer er kommet til skade, og Mona bliver bedt om ikke at tage et kig ned på sit ben, bevarer hun fatningen, indtil hun bliver båret ud i en ambulance.

Ambulancen får transporteret Mona til Hvidovre Hospital, og der får hun den hårde diagnose:

To brud på anklen og et skinneben, der er brækket hele vejen op til knæet,

Bruddene kræver en større operation, men den kan Mona først få, når hendes højre ben er afhævet, og det er endnu ikke sket.

Hun har altså indtil videre brugt tre dage i sygesengen på Hvidovre Hospital, og der har hun især tænkt på én person:

Den unge mand, der hjalp hende.

»Han var helt uvurderlig og simpelthen guld værd. Når man er i sådan en situation, har man brug for styring, for ellers går man i panik. Og det klarede han så flot,« siger hun.

Problemet dog, at Mona kun lige nåede at sige »tak for det«, men det er ifølge hende slet ikke nok.

Hun kunne derfor godt tænke sig at tale med ham, men det er svært uden at vide, hvem han er, så derfor efterlyser hun nu helten fra busuheldet.

»Han skal have at vide, at han var guld værd, og at han betød rigtig meget for mig, for det har jeg efterfølgende tænkt meget over,« fortæller Mona fra sygesengen.

Men hvordan så den unge mand så ud?

Mona beskriver ham som en mand på de omkring 25 år med mørkt hår. Hun husker også, at han havde en lille rygsæk på, og så rækker hukommelsen ikke længere end det.

Er du den unge mand, eller har du en idé om, hvem det er? Så kan du skrive til B.T. på sebj@bt.dk, og så kan vi videreformidle kontakten.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Movia om ulykken og de andre passagerers tilstand, men trafikselskabet er ikke vendt tilbage.