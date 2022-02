Op, ud, væk.

Tendensen er tydelig. De ophævede coronarestriktioner har givet danskerne rejselysten tilbage i stort omfang.

»Selvom mange lande har været åbne for danske turister i et stykke tid, har genåbningen været med til at give det sidste skub, og det kan ses i antallet af søgninger her og nu, hvor vi kan se nogle store stigninger,« siger Per Christiansen, talsperson hos Momondo.

Hos rejsesøgemaskinen har man således noteret sig en stigning i søgninger efter rejser fra danske lufthavne på 32 procent, siden statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i slutjanuar kunne fortælle om lempelserne.

Og det ser ud til, at danskerne ikke har tænkt sig at vente alt for længe med at tage afsted.

»Vi ser, at der er stor interesse for at rejse til de klassiske forårsstorbydestinationer, blandt andet Malaga, London og Barcelona,« siger Per Christiansen fra Momondo:

»Men danskerne har også fået troen på, at skiferien kan gennemføres i år, og derfor oplever vi stigninger i søgninger til Wien, Milano og Bologna, hvor man er tæt på bjerge og skiløjper.«

B.T har tidligere beskrevet, hvordan de forsvundne restriktioner har fået danskere til at bestille charterrejser i stor stil, allerede mens Mette Frederiksen endnu talte på pressemødet – ikke mindst er der ikke meget tilbage i den forestående vinterferie.

Folk har også søgt en del på Filippinerne, her Cebu City. Vis mere Folk har også søgt en del på Filippinerne, her Cebu City.

Hos Momondo har man også bemærket en stor stigning på destinationer, der igen bliver tilgængelige efter lange perioder med hårde indrejsekrav på grund af coronapandemien.

Eksempelvis Filippinerne. Her annoncerede man ligeledes sidst i januar, at der fra 10. februar bliver åbnet for vaccinerede turister.

Det har blandt andet betydet, at søgninger på Cebu City og Manila i øriget er steget med henholdsvis 358 og 331 procent.

De mest søgte destinationer hos Momondo er: