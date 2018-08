Flere danske kvinder vælger efter graviditet eller vægttab at tage til Litauen for at få lavet kombinationsindgrebet Mommy Makeover, hvor man i én operation får lavet både bryster, mave og fedtsugning. En af de kvinder er 27-årige Kia Staun, som i januar tog turen til Litauen for netop at få lavet sådan et indgreb.

»Både da jeg var overvægtig, og da det hang, gik jeg og var opmærksom på mine fejl hele tiden. Jeg tænkte: ‘Bare det ikke lugter fra min navle, bare jeg ikke får svamp under den der huddelle.' Da jeg fik lavet operationen, der gik alt det over. Nu er jeg bare glad,« siger Kia Staun

Efter et stort vægttab stod Kia tilbage med en krop, hun næsten var mere ked af, end da hun var overvægtig. Hendes hud på maven hang, og det samme gjorde hendes bryster.

Navnet Mommy Makeover indikerer, at det primært er en makeover for mødre, men det er også et tilbud for kvinder, der efter et vægttab er kede af deres krop. Oprindeligt var operationen tiltænkt kvinder, der havde født - og deraf navnet.

En markant stigning

Luxuskirurgi i København er en af de virksomheder, der tilbyder Mommy Makeovers i Litauen, og de har oplevet en stigning i antallet af solgte operationer.

»Antallet er støt stigende, og vi havde cirka 300 Mommy Makeover-operationer sidste år. Som det ser ud nu, vil vi med stor sandsynlighed sælge 50 procent flere i år,« fortæller administrerende direktør i Luxuskirurgi June Busch.

Virksomheden Kirurgirejser i København, der også sender patienter til Litauen for at få foretaget en Mommy Makeover, har oplevet en positiv udvikling.

»Det seneste år er antallet af den slags operationer steget med omkring 50 procent,« fortæller Atef El-Kher, der er direktør i Kirurgirejser.

Han begrunder udviklingen med, at det er blevet både lettere og vigtigere for kvinder at blive tilfredse med deres krop. Desuden tror han, at fedmeoperationer, hvor man jo ofte taber sig så hurtigt, at huden ikke kan følge med, kan være skyld i en stigende interesse.

Også klinikken Nordesthetics med hovedsæde i Litauen mærker en forøgelse. De har solgt 20 procent flere kombinationsoperationer det seneste år, oplyser markedsføringsansvarlig Agne Gugaite.

Hvad er en Mommy Makeover?

En Mommy Makeover består af de indgreb, du kan se på grafikken herunder. Dog vil kirurgen undlade dele af indgrebene, hvis det ikke er nødvendigt.

For at få foretaget en Mommy Makeover i Litauen skal man have en BMI på 27 eller mindre.

Færre bekymringer

Kia fik skåret overskydende hud af maven, løftet brysterne og fyldt dem ud med silikone. Indgrebet kostede 46.500 kroner.

»Jeg følte, at folk kiggede på mig, fordi jeg så grim ud, før jeg blev opereret. Jeg havde ikke samme selvtillid, som jeg har nu. Det mest sexede i verden er selvtillid,« siger hun.

Siden Kia var barn, har hun været overvægtig, og det har påvirket hende. Ikke fordi hun er blevet drillet, men fordi hun derhjemme oplevede, at der blev holdt meget øje med hendes vægt, hvad huns spiste, og hvordan hun så ud.

Kønsforsker Karen Sjørup fra Roskilde Universitet synes, at de mange plastikoperationer bidrager til en skævvridning af kvinders selvbillede.

»Mænd promoverer ofte stolt deres ølvom, hvorimod der for kvinder er en forventning om, at de bevarer en stram krop,« siger hun.

Hun mener, at det er en uheldig tendens, at kvinder vælger at få foretaget risikofyldte indgreb for at leve op til den forventning.

Turen til Litauen var en pakkeløsning, hvor flybilletter, hotel, operation og transport er inkluderet i prisen. De klinikker, B.T. har talt med, benytter sig alle af denne pakkeløsning.

Kia læste om Mommy Makeover på Facebook.

I Danmark går det den modsatte vej

Men det er ikke alle steder, man oplever en stigning i antallet af Mommy Makeovers.

»Set med vores øjne er der blevet færre. Vi sælger stadig en del af dem, men der er ingen stigning. Det er faldet hen over det seneste år,« fortæller overlæge i AK Nygart, Jesper Nygart.

Fakta 5 gode råd om plastikkirurgi i udlandet Får du udført en forundersøgelse i Danmark, så slå lægen op i autorisationsregisteret

Undersøg mulighederne for at klage og erstatning i det land, du skal til

Stil mange spørgsmål

Spørg, om det er inkluderet i prisen at få rettet eventuelle problemer/fejl

Kontakt egen læge eller lægevagten, hvis du mærker, at noget er galt, når du er kommet hjem til Danmark Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Det koster dobbelt så meget at få lavet samme indgreb i Danmark. Nygart fortæller, at der er større risiko for infektion med MRSA, når du vælger at blive opereret i Litauen, og at forsikringsmulighederne ikke er på samme niveau.

»Jeg tænkte ikke på risiko. Jeg besluttede mig for, at nu skulle jeg være glad - og så kunne det kun gå for langsomt,« fortæller Kia.

I 2016 skrev B.T. om, hvad man skal være opmærksom på, når man får fortaget kirurgiske indgreb i udlandet.