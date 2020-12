Klokken 11.00 til 17.00.

Det er tidsrummet, hvor man som hjemløs kan komme ned og få et gratis pitabrød med kebab 24. december hos Kebab House i Vanløse.

Ejeren af stedet, Mohammad Mustafa Hannan fortæller til B.T., at ideen bare kom til ham en dag.

»Det kom til mine tanker lige pludseligt. Jeg gør det, fordi, at alle giver gaver til hinanden og får gaver juleaften. Men de hjemløse får ikke noget. Den 24. december holder alt lukket, så jeg vil holde åbent og give en lille julegave til de hjemløse, så de også mærker, at det er jul,« siger Mohammad.

Han har reklameret med sit tilbud på sociale medier, og flere kendte personer har delt opslaget, blandt andet Anders Hemmingsen, der har over én million følgere på Instagram, så Mohammad tror, at han får travlt den 24. december.

»Jeg forventer, at der kommer 5.000-10.000 hjemløse i tidsrummet. Min forretning ligger tæt på metroen, og der er efterhånden mange, der har set eller hørt, at jeg gør det her. Heldigvis får jeg noget hjælp til at lave alle de pitabrød.«

Ifølge ejeren har også skuespiller Ali Nostres og landsholdsspiller Mathias 'Zanka' Jørgensen delt opslaget.

Han fortæller også, at der har været fantastisk god respons på opslaget, hvor flere er taknemmelige og skriver 'respekt'. Mange vil også gerne sende penge til den lille biks, men det vil Mohammad ikke have.

»Folk kan hjælpe de hjemløse på en anden måde i stedet for at sende mig penge,« siger han.

Butikken ligger på Ålekistevej 82 i Vanløse.