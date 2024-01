Onsdag morgen fik Mohamed et ubehageligt opkald fra politiet.

Hans nabo havde fundet familiens bil med en smadret rude, en flaske spiritus på forsædet – og svinekød, der var blevet lagt rundtom køretøjet, der stod parkeret i Nordvest, København.

»Jeg er sikker på, at det er en hadforbrydelse. Det virkede ikke tilfældigt, og det var den eneste bil, der var berørt,« siger han.

På bilen er der propalæstinensiske klistermærker, og det er årsagen til, at Mohamed tror, at hærværket stammer fra had.

På gaden ved siden af Mohameds bil, lå der svinekød. På forsædet lå en flaske spiritus. Foto: Privat Vis mere På gaden ved siden af Mohameds bil, lå der svinekød. På forsædet lå en flaske spiritus. Foto: Privat

»Det er beskæmmende og latterligt. Mød mig med ord, hvis du er uenig med mig, i stedet for at ødelægge en families morgen på den måde. Det er ikke sådan, at vi skal agere over for hinanden i et demokratisk land,« siger han.

Det er ikke første gang, at nogen nær Mohamed har haft en ubehagelig oplevelse, som han mener, er sket på baggrund af en offentlig støtte til Palæstina.

»På vores ladcykel er der også klistermærker og et lille palæstinensisk flag. Min hustru har oplevet, at folk råber ad hende eller ikke er tilfredse med vores display,« siger han og fortsætter.

»Det hører ingen steder hjemme. Vi føler, at det er en nødvendig og værdig sag at støtte, og derfor bruger vi vores ytringsfrihed. Jeg synes ærligt talt, at det er til grin.«

På familiens bil er der pro-palæstinensiske klistermærker. Dét mener Mohamed er årsagen til, at hans bil blev udsat for hærværk. Foto: Privat Vis mere På familiens bil er der pro-palæstinensiske klistermærker. Dét mener Mohamed er årsagen til, at hans bil blev udsat for hærværk. Foto: Privat

Mohamed har anmeldt episoden til politiet, der siden har sporsikret den flaske spiritus, der var placeret på forsiden. Omringet af knust glas fra ruden.

»Bilen er sendt på værksted, og nu håber jeg på, at politiet finder gerningsmanden,« lyder det.

Mohamed ønsker ikke sit efternavn oplyst, men B.T. er bekendt med hans fulde identitet.

Hamas angreb Israel 7. oktober 2023, hvor man dræbte 1200 personer og tog 240 personer – primært israelere – som gidsler.

Mindst 25.000 mennesker, herunder tusindvis af børn, er siden blevet dræbt i Gaza, ifølge Sundhedsministeriet i Gaza, der kontrolleres af Hamas.

Siden har demonstranter verden over, FN's Sikkerhedsråd, Pave Frans, Rusland med flere kæmpet for våbenhvile i Gaza.