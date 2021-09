Da Mogens Nørgaard forleden snorklede ved Kastrup søbad, stødte han som sædvanligt på lidt af hvert.

Et par sorte herreunderbukser. En ølflaske. Lidt tang.

Men pludselig midt mellem det hele, så han på tre meters afstand noget, der glinsede i havbunden.

En vielsesring.

»Normalt er det jo et mirakel, hvis man kan se sin egen hånd, når man dykker i Danmark, men på den her dag var der solskin tværs gennem vandet. Det var stille og klart, og jeg kunne dykke lige ned efter den.«

Det fortæller Mogens Nørgaard, der har dykket siden 1975, men sjældent har gjort sig så fint et fund.

Vielsesringen, som Mogens Nørgaard kunne fiske ud af sandbunden, er nemlig af 14-karatsguld, og en guldsmed har vurderet ringen til at være omtrent 10.000 kroner værd.

Navnet 'Magdalena' er indgraveret i ringen, og derfor er det oplagt, at ringens ejermand enten selv bærer navnet eller er gift med én, der gør.

»Der er virkelig mange mennesker, der har rakt ud til mig og forsøger at hjælpe. Jeg har lige været i kontakt med én, der hedder Magdalena, der fortæller, at hun er blevet ringet op fire gange i dag, fordi folk tænkte, at det kunne være hendes,« siger Mogens Nørgaard.

Alligevel er ejeren fortsat ikke fundet.

I kommentarerne til Mogens Nørgaards tweet er der derfor også flere, der kommer med bud på, hvem Magdalena mon kan være.

En Twitter-bruger har sågar fundet frem til et opslag fra 2012, hvor en ring er forsvundet ved netop Kastrup søbad:

Godt nok mange år siden, men måske et Long shot?https://t.co/DSjTvq3jaa

Men desværre har det vist sig ikke at være samme ring, som den Mogens Nørgaard har fundet. Datoen passede ganske enkelt ikke, forklarer Mogens Nørgaard, der selv har oplevet at miste en vielsesring:

»Det var ganske skrækkeligt, da det skete for mig, og hustruen lignede jo også én, der ikke var glad. Der er stor symbolsk værdi i sådan en ring.«



Derfor fortsætter Mogens Nørgaard missionen for at finde ringens rette ejer.

»Det er livsbekræftende, at vi kan hjælpe hinanden på den her måde, og jeg håber virkelig, at der pludseligt er en, der siger 'den har jeg tabt' eller 'det er min hustrus navn' og det ender lykkeligt.«