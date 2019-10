Hver dag går 80-årige Mogens Høeg en tur med hunden Futte i nabolaget. Han tjekker bortrejste naboers vinduer og døre og smider grønt ind til kaninerne og hønsene.

Eller rettere gjorde han, indtil han blev udelukket fra fællesskabet.

»Det gør mig usikker og irriteret. Jeg har mistet noget social kontakt og overblikket over, hvornår jeg må sige noget til fremmede på vejen,« siger Mogens Høeg fra Gammel Ry til B.T.

Han plejede at gå op til fremmede på vejen, der havde cirkuleret i området, og høre på deres 'søforklaringer' om, hvad de lavede der.

Fællesskabet Nabohjælp har udelukket Mogens Høeg, fordi det ikke længere muligt at tilgå tjenesten via en hjemmeside men kun via en app, der skal hentes ned på en smartphone.

Det kan måske lyde som en naturlig udvikling, men det er et benspænd, som Mogens Høeg og mange andre ældre er snublet over.

Har du oplevet at blive udelukket fra fællesskaber, gå glip af tilbud eller lignende? Så skriv til B.T. på 1929@bt.dk

I 2018 var der fortsat 158.000 danskere over 65, som aldrig har været på nettet, viser beregninger som Ældre Sagen har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Mogens Høeg fik alle på vejen med i Nabohjælp, men kan nu ikke længere selv være en del af det. Foto: Byrd / Per Bille Vis mere Mogens Høeg fik alle på vejen med i Nabohjælp, men kan nu ikke længere selv være en del af det. Foto: Byrd / Per Bille

Det gør, at mange ældre bliver ekskluderet fra alt fra fællesskaber til gode tilbud, som blandt andet 76-årige Birthe Gyldvig fra Ballerup.

Mogens Høeg er nu ikke en del af den statistik, men derfor er han alligevel ekskluderet, efter Nabohjælp alene kan tilgås via en app.

Han har arbejdet med computere siden 1960’erne og har i dag tre computere i sit hjem, som han bruger ofte - når altså han ikke er at ude at gå med Futte eller frivillig i Kirkens Korshær.

Alligevel er der flere ting, der forhindrer Mogens Høeg i at få en smartphone. For det første er han nok »stadig for drenget i sin opførsel,« som han siger.

Telefonen bliver smadret, fordi han enten får den knust i lommen, når han skal støtte tunge ting omkring hofteområdet, eller går i stykker, hvis han taber den, når han bukker sig ned.

Også størrelsen på telefonen er et problem, for hans øjne er ikke, hvad de har været. Derfor har han problemer med at se, hvad der sker på de små skærme.

Det betyder, at Mogens Høegs nabofællesskab er skrumpet fra 12-15 stykker til de tre nærmeste naboer.

Det er det samme billede, Ældre Sagen ser.

Mogens Høeg med hunden Futte, som han har med, når han tjekker bortrejste naboers døre og vinduer. Foto: Byrd / Per Bille Vis mere Mogens Høeg med hunden Futte, som han har med, når han tjekker bortrejste naboers døre og vinduer. Foto: Byrd / Per Bille

»Mit indtryk er, at nogle ældre rigtig gerne vil benytte sig af de muligheder, der ligger i Nabohjælp. De fleste ældre er hjemme om formiddagen og kan hjælpe hinanden lokalt. Det bliver et fællesskab, som de pludselig bliver ekskluderet fra. De ikke kan bruge det længere på grund af kravet om en smartphone med tilhørende app,« siger Charlotte Avnsted-Vilman, seniorkonsulent i Ældre Sagen.

Hun understreger, at ældre ikke ‘bare’ kan komme ind i kampen og lære at bruge en smartphone.

»Vi kan jo se, at flere og flere bliver digitale, men vi må simpelthen ikke glemme de ’ikke-digitale’. Der er fortsat ældre, for hvem det digitale bare ingen mening giver,« siger hun.

Nabohjælp valgte at fjerne muligheden for at bruge tilbuddet via deres hjemmeside, fordi de ikke havde ressourcer til det, da systemet blev opdateret.

»Vi møder frustrationer fra folk uden en smartphone. Men Nabohjælp er heldigvis ikke noget, der foregår bag en skærm. Det er ikke appen, som skræmmer tyven væk. Det handler om at have den rigtige adfærd ude i virkeligheden,« siger Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent hos Nabohjælp.

Ældre Sagen arbejder for, at man laver løsninger, der inkluderer alle og i hvert fald ikke forringer de eksisterende muligheder.

De er derfor gået i dialog med Det Kriminalpræventive Råd, som står bag Nabohjælp for at finde en løsning, så ældre igen kan blive en del af nabofællesskabet.