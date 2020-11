Aflyst. Aflyst. Aflyst. Der bliver ingen arrangementer i den kommende tid i Mogens Dahl Koncertsal.

Det lille private koncerthus på Islands Brygge i København er gået konkurs.

Det fremgår ifølge Finans.dk af Statstidende.

Det er ellers et meget brugt sted til klassisk musik, og 'det er samtidig et sted, hvor en voksende del af landets ledende virksomheder og organisationer lægger deres møder og konferencer, events og produktlanceringer', som det lyder på stedets hjemmeside.

Det var blandt andet også her, at Venstre holdt valgfest i 2011, da Lars Løkke Rasmussen tabte kampen om statsministerposten til Helle Thorning-Schmidt.

Ifølge Finans.dk blev 'Mogens Dahl Koncertsal A/S' begæret konkurs 2. november – og skiftede samme dag navn til 'Datoselskabet af 5. maj 2011 A/S'.

Af koncertstedets hjemmeside fremgår det, at de aflyste arrangementer i den kommende tid omfatter to besøg af radioprogrammet 'Dahl på Hack', mens der også skulle have været en klassisk koncert med Johan Reuter og Jan Philip Schulze.

Mogens Dahl Koncertsal har eksisteret siden 2006. Stedet består af tre sale, Koncertsalen, Lille Sal og Store Sal, samt et mødelokale.