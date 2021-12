'RUS - Vikinger i øst'.

Det er navnet på Moesgaard Museums kommende særudstilling, som museet nu må udskyde som følge af de seneste coronarestriktioner.

Restriktioner, der betyder, at museet er lukket fra søndag 19. december.

»Det er rigtig trist, men vi havde set det komme. Vi kunne mærke på vores publikum, at de var ved at forsvinde,« fortæller direktør Mads Kähler Holst til B.T. og tilføjer:

»Vores kommende særudstilling er vores helt store satsning, så det er enormt ærgerligt, at vi ikke kan lancere den som planlagt, da det nok betyder, at der bliver cuttet af i tidsrammen for længen af udstillingen.«

Udover at museet må udskyde den kommende særudstilling, så går de også glip af den ellers populære julesæson. Foto: Rógvi N. Johansen Vis mere Udover at museet må udskyde den kommende særudstilling, så går de også glip af den ellers populære julesæson. Foto: Rógvi N. Johansen

'Rus - Vikinger i øst' skulle efter planen lanceres 19 januar - altså to dage efter de nuværende restriktioner er sat til at ophæves, men usikkerheden gør altså, at museet allerede nu har valgt at udskyde.

Det er en udstilling, hvor publikum præsenteres for ny viden om Rus-vikingerne og følger dem på deres rejser og bosættelser i øst.

»Mange af os har et billede af vikingerne, som nogle, der drog mod vest, hærgede og plyndrede og vendte hjem igen. Vikingernes togter mod vest til Normandiet og England er veludforskede og beskrevet. Men deres rejser mod øst over Østersøen og videre ad floderne til Konstantinopel og Kalifatet har vi derimod ikke haft så klart et billede af,« fortæller Mads Kähler Holst om udstillingen og tilføjer:

»På Moesgaard har vi længe haft et ønske om at sætte en særudstilling op med en ny vinkel på vikingerne og deres bosættelser og rejser i øst. En udstilling, hvor vi tager udgangspunkt i den nyeste viden og fortæller en anden og for mange overraskende historie om vikingerne.«

Udover at museet må udskyde den kommende særudstilling, går de også glip af den ellers populære julesæson.

»Det er helt klart en højtid for os, og der plejer at være rigtig mange mennesker, så det er selvfølgelig utrolig trist,» siger han.

Mads Kähler Holst er dog glad for de kompensationsordninger, der er lavet, som kan være med til at hjælpe museet gennem nedlukningen.

Han oplyser samtidig, at alt udendørs aktivitet fortsat vil være åbnet.

De nuværende coronarestriktioner varer foreløbigt til 17. januar 2022, og museet vil være lukket indtil da.