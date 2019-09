Tre chefer i Københavns Kommune undlod fuldstændig at efterlade noget som helst på skrift, da advokat Anders Valentiner-Branths ydelser for et honorar på 800.000 kroner blev gået efter i sømmene.

Chefernes kontrol af timeforbrug og advokatens leverancer blev nemlig konsekvent drøftet over telefonen. Men der blev ikke lavet et eneste telefonnotat. Intet findes på skrift.

Det fremgår af adskillige svar til B.T. fra kommunen i sagen om et salær på 800.000 kroner baseret på en hemmelig rammeaftale, som flere chefer i kommunen lavede med advokaten for at føre sidste del af en retssag i januar 2018.

Som tidligere afdækket i B.T. fik partner i firmaet Nielsen Nørager, Anders Valentiner-Branth, fra 2016 til 2018 udbetalt 14,8 millioner kroner uden, at opgaverne kom i udbud og uden skriftlige kontrakter.

»Når kommunen ikke journaliserer og arkiverer dokumenter, så kan man ikke kontrollere, om der foreligger inhabilitet eller magtfordrejning,« siger rektor ved Folkeuniversitet Bente Hagelund og fortsætter:

»Mundtlige aftaler er også problematiske. For en kommune bør indgå klare aftaler med alle leverandører om, hvilke opgaver der skal løses og til hvilken pris. Grunden til det er især at sikre og dokumentere hjemmel i lovgivningen og økonomisk forsvarlig optræden,« siger hun.

Selv slutafregningen - hvor advokaten redegjorde for det samlede antal timer, han havde brugt på sagen - skete over telefonen. Derfor aner forvaltningen ikke, hvilken eksakt dato det skete.

Aftalen om honorar-rammen på 800.000 kroner blev indgået mellem forvaltningen og Anders Valentiner-Branth for hans arbejde med sidste halvdel af en retssag med Arriva. Sagen handlede om en tvist angående de delebiler, Arriva har på de københavnske gader.

Beløbet blev udbetalt i maj 2018 på baggrund af en faktura med en kortfattet tekst og helt uden, at der blev angivet timer. En professor har tidligere kaldt fakturaen 'elastik i metermål'.

Ifølge et svar fra forvaltningen til B.T. lå det i aftalen, at advokaten løbende skulle informere om udviklingen i sagsomkostningerne. B.T. har derfor spurgt ind til dokumentation for, at det er sket - eksempelvis via mails eller lignende.

Af svaret fremgår det, at flere medarbejdere og tre chefer var inde over for at sikre leverancerne - herunder juridisk chef Malene Møller Ruszkai og en enhedschef ved navn Casper Harboe. Telefonisk vel at mærke.

Som B.T. tidligere har afdækket har Malene Møller Ruszkai en central rolle i forhold til at hyre Anders Valentiner-Branth.

Advokat-skandalen kort B.T. har siden april 2018 afdækket: At advokat Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager fik honorarer for 14,8 millioner kroner på tre år af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning uden skriftlige kontrakter og ifølge eksperter i strid med udbudsreglerne. Kommunen er uenig med eksperterne.

At advokaten i 2018 fik 34.000 kroner om dagen eller 7,8 millioner kroner på et år.

At forvaltningen i et svar førte Venstres politiker Jens Kristian-Lütken bag lyset, da han spurgte ind til udgifterne til advokaten.

At chefjurist i Københavns Kommune Malene Møller Ruszkai spiller en central rolle i forhold til at hyre advokaten. Blandt andet står hun på alle fakturaer på de tungeste sager. Kommunen nægter, at hun er ansvarlig.

At advokaten og kommunen i 2018 lavede en hemmelig rammeaftale om et honorar på 800.000 kroner for den sidste halvdel af en højesteretssag.

Sagen har foreløbig ført til en intern undersøgelse af forvaltningens indkøb af advokatydelser. Første del af undersøgelsen viste, at advokaten i 2016 fik forskudsbetaling i strid med den kommunale styrelseslov.

»Hele sagen her lugter af, at man kender den her advokat så godt, at man ikke synes, at der skal ligge noget på skrift. Og man spørger selvfølgelig sig selv, om det er bevidst, at man har undladt at lave kontrakter og notater på sagen,« siger Heidi Wang, der er medlem af Borgerrepræsentationen samt medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Liberal Alliance.

Sagen om manglende journalisering står ikke alene. For kort tid siden måtte forvaltningen i en intern undersøgelse beklage et sagsforløb omkring en faktura på 300.000 kroner fra Nielsen Nørager, som ikke kunne belyses fuldt ud. Det skyldes blandt andet, at kommunen ikke havde overholdt sin journalpligt. Aftalen om et honorar på 300.000 kroner blev i øvrigt også indgået mundtligt.

I et svar til B.T. skriver advokat Anders Valentiner-Branth:

»Vores arbejde i perioden vedrørte dels Højesteretssagen, hvor kommunen fik 750.000 kr. i sagsomkostninger, dels en række andre spørgsmål. Vi arbejdede på sagen efter medgået tid, og da fakturaen i givet fald ud fra den medgåede tid, ville være blevet højere end 800.000 kroner, gav vi kommunen en rabat«.

Dokumentation: Intet på skrift B.T. har gennem længere tid forsøgt at få forvaltningen til at konkretisere, hvordan en såkaldt maks-ramme på 800.000 kroner for sidste del af en højesteretssag blev lavet og effektueret. Pengene fik Anders Valentiner-Branht udbetalt i maj 2018. Ifølge et svar til B.T. blev den indgået mellem en såkaldt centerchef og en enhedschef i forvaltningen november/december 2017. Det eneste sted, rammen på 800.000 kroner er nævnt, er på et internt arbejdspapir. Rammen blev ifølge forvaltningen kommunikeret ud til Anders Valentiner-Branth i januar 2018. Dette skete telefonisk. Der er intet telefonnotat. Ifølge forvaltningen var der løbende drøftelser mellem nøglemedarbejdere og chefer i forvaltningen i forhold til leverancer og sagsomkostninger. I et uddybbende svar fremgår det, at tre chefer har været involveret og flere medarbejdere. Dette skete telefonisk. Der er intet telefonnotat. Da retssagen var afsluttet i maj 2018 var der - ifølge kommunen - længere drøftelser af leverancer og timeforbrug. Det skete telefonisk. Der er ikke lavet telefonnotat. Kilde: Svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen til B.T.

Teknik- og Miljøforvaltningen skriver i et svar til B.T., at der via blandt andet processkrifter og bilag var den fornødne dokumentation for de timer, Nielsen Nørager fakturerede for. Det blev drøftet på et telefonmøde efter retssagen, oplyser forvaltningen. Men: Der eksisterer intet telefonnotat.

»Vi har desværre tidligere haft en utilstrækkelig praksis vedr. skriftlighed og journalisering i forbindelse med indkøb af advokatydelser. Dette vil der blive rettet op på fremadrettet,« siger vicedirektør i Byens Drift, Karsten Biering Nielsen

Som konsekvens af B.T.s afdækning af sagen foregår der i øjeblikket en intern undersøgelse af kommunens brug af eksterne advokater, og den nye direktør, Søren Wille, har besluttet, at han fremover personligt skal godkende alle køb af advokatydelser.

Anders Valentiner-Branth fik i alt 1.045.870 kroner for at køre hele Højesteretssagen, dvs. at han fik 245.870 kroner udover rammeaftalen på de 800.000 kroner. Forvaltningen oplyser, at Valentiner-Branth også har løst andre opgaver knyttet til retssagen med Arriva for de 800.000 kroner.