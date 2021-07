Hvis du planlægger at bruge din sommerferie på en dejlig, solrig græsk ø, så skal du måske lige genoverveje.

Du skal i hvert fald dobbelttjekke, hvilken græsk ø du gerne vil rejse til.

Torsdag blev intet mindre end 13 græske ferieøer nemlig markeret som mørkerøde på smittekortet hos European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Det skriver Reuters.

En lang række græske ferieøer - heriblandt Mykanos - er nu markeret som mørkerøde. Foto: LOUIZA VRADI

En mørkerød status betyder, at der er højt smittetryk i området.



Opgraderingen af smittekortet gælder blandt andet for populære rejsemål såsom Santorini, Rhodos og Mykonos, som normalt tager imod millioner af turister hver eneste sommer.



I alt har hele 41 områder i EU fået strammet sine rejserestriktioner på kortet, hvor det også fremgår, at De Kanariske Øer og Malta er områder, der er hårdt ramt.

Begge steder er dog 'kun' markeret som røde og altså endnu ikke mørkerøde som mange af de græske øer.

De græske myndigheder har i kølvandet på den store smittespredning udtalt, at de er klar til at skærpe restriktionerne på øerne.

»Situationen er bekymrende,« lød det torsdag fra ministeren for samfundssikkerhed, Nikos Hardalias.

Efter en lang og strid coronapandemi havde Grækenland ellers håbet på, at de denne sommer kunne tage imod turister igen.

Landet har da også haft en forholdsvis god juni, men med den tiltagende smittespredning begynder det altså at se sort ud.

»Vi kan kun vente og se, hvordan markedet vil reagere på det her,« lyder det fra Manolis Markopoulos, der er direktør for hotelbrancheforeningen på Rhodos.

Du kan se smittekortet hos European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) her