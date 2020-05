Der er ikke noget at sige til, hvis de danske underkæber hænger lavt i denne tid, når regeringens pressemøder løber over skærmen. Især, hvis Statens Serum Instituts Kåre Mølbak har indtaget et af Statsministeriets gråblå podier.

Den faglige direktør for Statens Serum Institut har fået en del kritik for en række udmeldinger, som hurtigt blev kritiseret, trukket tilbage eller senere hen har vist sig ikke at hænge sammen med virkeligheden. Du kan længere nede i artiklen se de konkrete udmeldinger fra Kåre Mølbak, som har været ramt af kritik.

6. april skrev SSI i en 52 sider lang rapport, at smitten ville stige, og at der i midten af maj - altså cirka nu - ville være mellem 124 og 735 danskere indlagt på intensivafdelinger rundt om i landet. Onsdag 13. maj var tallet 37.

Tirsdag sagde Kåre Mølbak, at sandsynligheden for den såkaldte 'anden bølge' nu var 'højst usandsynlig'. Men kun seks dage forinden skrev SSI i et notat til Folketinget, at risikoen for anden bølge var 'betydelig'.

De forvirrende udmeldinger kan have store konsekvenser og har været dyre for Danmark, forklarer Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

»De her udsagn og vurderinger er jo politikernes beslutningsgrundlag. Når de rammer forkert, vurderer politikerne, at man bør holde samfundet mere lukket, end det er nødvendigt. Det er dyrt og har også konsekvenser for jobs og sundhed,« siger han.

»Mange estimater har ramt skævt. Man har tilsyneladende tænkt 'better safe than sorry', men er man for meget på den sikre side, så har det altså også konsekvenser, når virksomheder går konkurs, og folk mister arbejdet,« siger han.

Jakob Kjellberg forklarer dog, at det kan være noget nær umuligt at ramme rigtigt, når det kommer til at forudse coronavirussens effekt på det danske samfund.

»Ingen laver de her modeller i ond vilje. Man må sjusse sig frem til en konklusion baseret på tal fra Kina og Italien, hvor folk lever anderledes. Man kender heller ikke virussen, så man vidste for eksempel ikke, hvor meget børn smittede,« siger han.

Karen Angeliki Krogfelt, professor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitetscenter, er enig i, at der har været mange forkerte antagelser, men hun forklarer også, at det kan være en umulig opgave at forudsige, hvordan en virus påvirker et land.

»Og så er det også umuligt at forudsige, hvordan borgerne reagerer. Ingen havde for eksempel forventet, at danskerne ville tømme hylderne for toiletpapir, da Mette Frederiksen lukkede samfundet. Men omvendt er man jo nødt til at gøre noget,« siger hun.

Nedenfor her kan du læse om de konkrete skiftende udmeldinger.

LAVEDE STORT STRATEGISKIFTE

I slutningen af marts var Kåre Mølbak ude i Politiken og kritisere WHOs strategi om at 'teste, teste, teste', som de sagde, og så isolere de syge. Men den taktik huede ikke Mølbak:

»Så skubber vi bare problemet foran os, fordi denne virus er noget, som populationen skal igennem før eller siden,« sagde han og uddybede, at inddæmning og isolation var »totalt passé«.

Det manede statsministeren hurtigt i jorden. Tirsdag 12. maj oprettede regeringen ovenikøbet en decideret styrelse, der skulle opspore personer, som har været i kontakt med smittede borgere. Desuden skulle smittede isoleres. Altså den stik modsatte taktik, som Mølbak ellers havde meldt ud.

MODSATRETTEDE UDMELDINGER OM ANDEN BØLGE

På regeringens pressemøde 12. maj smed Kåre Mølbak en glædesbombe. Den frygtede anden bølge af coronavirussen var pludselig mere eller mindre aflyst.

»Med den viden som vi har i dag, mener jeg, at der er meget usandsynligt, at vi ser en egentlig andenbølge,« sagde Mølbak.

Men hov, så sent som seks dage tidligere var udmeldingen en helt anden. SSI udsendte en rapport, hvor der stod:

»På nuværende tidspunkt er immuniteten i den danske befolkning relativt lav, der er således en betydelig risiko for, at der senere kommer en andenbølge af epidemien,« lød forklaringen her.

Tom seng på Rigshospitalets coronaafsnit. Kåre Mølbak forudsagde i starten af april at antallet af indlagte ville stige, men det gik lige modsat.

TAL MED INDLAGTE VAR FORKERTE

Den 7. april bragte SSI en række grafer i deres rapport, hvor der står, at danske intensivafdelinger ville have alt mellem 124 og 735 indlagte i midten af maj. Altså nu. En uge senere, på et pressemøde 14. april, forklarede Mølbak, at man forventede en stigning i antallet af smittede.

»Den beslutning, som regeringen har taget, er begrundet i en matematisk model, så det er ikke gætværk, det her,« sagde han og fortsatte:

»Så man vil se en stigning – vi forventer at se en stigning i forekomsten af sygdom og også i antallet af indlæggelser,« sagde han.

Gætværk eller ej, det stik modsatte skete. Antallet af indlæggelser dalede konsekvent. De nyoprettede coronaafdelinger på landets sygehuse stod gabende tomme, mens tusindvis af danskere ventede på operationer og behandlinger, som var blevet udskudt. Onsdag var 37 danskere indlagt på intensivafdelinger.

Der skal holdes afstand i et år, sagde Kåre Mølbak. Men så skulle der også dyrkes sex, sagde Søren Brostrøm. Og nu skar man afstanden ned til en meter fra to meter.

ADVARER MOD OVEROPTIMISTISKE DANSKERE

16. april modtog danske folketingsmedlemmer en rapport fra SSI, som overbeviste flere af dem - herunder De Konservatives Søren Pape og Liberal Alliances Alex Vanopslagh - om, at mange af samfundets liberale erhverv kunne genåbnes. Det viste beregningerne i hvert fald.

Men med rapporten var også et notat fra Kåre Mølbak, der skød det hele ned.

»De psykologiske effekter i form af mulig overoptimisme, der kan være forbundet med at åbne café- og restaurantliv, indgår ikke i beregningerne. Der kan rejses tvivl om, hvorvidt det er muligt at åbne disse virksomheder, samtidig med at der realistisk set holdes afstand,« skrev Kåre Mølbak.

Nu er de liberale erhverv åbnet, og antallet af smittede falder støt. Danskerne har ikke vist tegn på overoptimisme.

Billeder som disse og rapporter om at flere unge blev smittede fik Kåre Mølbak til at kritisere de unge. Men senere viste det sig, at stigningen sandsynligvis ikke skyldtes de unges adfærd

SVINER DE UNGE

Danskere mellem 13 og 19 år fik en ordentlig opsang af Kåre Mølbak, da han gav interview til DR 30. april. Sagen var, at antallet af unge smittede var steget fra fire til 11 pr. 100.000 borgere.

»De tror ikke, at covid-19 er et problem for dem, og derfor er de sammen, som unge mennesker nu er sammen, og smitter hinanden,« rasede Mølbak og fortsatte:

»De skal nok tænke sig bedre om. Jeg ved, det er en aldersgruppe, der nogle gange kan have svært ved at tænke sig om, men så må de prøve at tage nogle snakke med sig selv og deres egen samvittighed, i forhold til at de også har et ansvar for samfundet,« sagde han.

Men så var der pludselig en anden forklaring på stigningen af smittede. SSI - som Mølbak jo selv er chef for - konkluderede, at der slet ikke var en forklaring på stigningen. Det kunne delvist forklares ved, at antallet af tests var steget for denne aldersgruppe.

HOLD AFSTAND I ET ÅR - ELLER HVAD?

Kåre Mølbak talte dunder imod tæthed og nærhed, da han gav interview til Berlingske 19. april. Danskerne skulle holde afstand til hinanden i et års tid.

».. men hvis den (virussen, red.) opfører sig på samme måde fremover, som den gør nu, så tænker jeg, at vi skal holde afstand, indtil vi får en effektfuld vaccine,« sagde Mølbak og uddybede ifølge avisen, at det nok tager et års tid.

Dagen efter kom Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm på banen og opfordrede danskerne - også de glade singler - til at dyrke sex, for det er sundt og godt.

Den 10. maj droppede Sundhedsstyrelsen så vejledningen om at holde to meters afstand mellem hinanden. Nu var det tilstrækkeligt med en meter. Noget, der gør en kæmpe forskel for landets restauranter, skoler og flere andre liberale erhverv.