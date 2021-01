Påsken bliver et vendepunkt. Til den tid har vi forhåbentlig fået så meget has på coronaen, at samfundet begynder at ligne sig selv igen.

Sådan lød det fra statsminister Mette Fredeiksen, da hun holdt sin nytårstale.

Her til aften forlængede regeringen så de nuværende restriktioner frem til til 7. februar, og mange er nok begyndt at drømme om den dag, coronaen er udryddet fra jordens overflade, og vi igen ubekymrede kan give hinanden et kram og stå tusindvis samlet og skråle op mod ynglingsbandet på sommerens festivaler.

Men hvis man tror, at coronaen bliver udryddet af de vacciner, der nu rulles ud over hele verden, kan man godt tro igen.

(ARKIV) Direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak under pressemøde med status på COVID-19-situationen i Danmark

Det er den nedslående konklusion fra Kåre Mølbak, som indtil for nylig var faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), og som har flankeret statsministeren under talrige pressemøder under coronakrisen.

I sit allersidste nyhedsbrev, EPI-NYT, skriver Kåre Mølbak onsdag, at vi – altså hele menneskeheden – skal indstille os på at skulle leve med coronaen til formentlig evig tid.

»Det betyder, at en egentlig elimination af SARS-CoV-2 i bedste fald er fremtidsmusik og snarere må anses som en umulighed. Til gengæld vil vaccinerne blive bedre og bedre, og vi vil lære at leve med denne nye sygdom – som så mange andre luftvejsinfektioner,« skriver han.

»Dermed har 2020 set en ny sygdom komme. Uden sammenligning i øvrigt, kan der drages en parallel til hiv-epidemien, der også endte med at blive en del af menneskehedens skæbnefællesskab. Og med disse ord har jeg skrevet mit sidste EPI-NYT,« skriver Kåre Mølbak videre.

Rengøring i forbindelse med nedgravningen af mink.

Han begrunder sin nedslående konklusion med, at coronaen er mere smitsom end for eksempel kopper og kan formere sig i mink og andre dyr af mårfamilien, ligesom coronaen kan smitte uden at give symptomer.

Kåre Mølbak takker af med en afskedssalut om, at det er hans vurdering, at »Danmark vil lære af de nuværende udfordringer, og komme styrket ud af pandemien med et endnu stærkere forskningsbaseret infektionsberedskab.«

Kåre Mølbaks nedslående afskedssalut bakkes op af Allan Randrup Thomsen, professor og virolog ved Københavns Universitet.

»Vi har jo også set det med eksempelvis mæslinger, hvor potentialet for udryddelse var der, men hvor vi har haft større og mindre udbrud blandt andet på grund af mistillid til vaccinen og manglende vaccinedækning.«

»Så selv hvis de teoretiske omstændigheder er gode nok, så kan det være svært at udrydde – i den virkelige verden er tingene mere komplekse end i matematiske modeller for, hvad der kan lade sig gøre,« har Allan Randrup Thomsen tidligere sagt til B.T.