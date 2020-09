Det er svært at konkludere noget på de seneste dages lavere smittetal. Vent et par dage, siger Kåre Mølbak.

I det seneste døgn er der registreret 392 nye smittetilfælde med coronavirus, og det er det laveste daglige antal, der er registreret de seneste 13 dage.

Samtidig har smittetallene været nedadgående, siden de fredag og lørdag var på over 600.

Derfor kunne man tro, at smittesituationen er på vej tilbage til et mere stabilt niveau. Men spørger man faglig direktør fra Statens Serum Institut Kåre Mølbak, så er det for tidligt at konkludere.

- Når vi ser på kurven, så sker der tit et lille dyk i antal positive over weekenden. Det er også derfor, vi ikke løfter armene og siger: "Yes, nu er kurven knækket". Vi vil gerne ind i den her uge og få et par hverdage med i testen. Først på det tidspunkt kan vi med ro i sindet vurdere tendensen.

- Så den her glædelige udvikling, vi har set de seneste par dage, skal vi bestemt ikke konkludere på endnu. Derfor afventer vi spændt, hvad tallene viser torsdag og fredag i næste uge, sagde Kåre Mølbak på dagens pressemøde om coronasituationen.

Selv om det ifølge Mølbak er for tidligt at vurdere, understreger han, at "det er dejligt at se, de seneste smittetal har været omkring 400".

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der også deltog på pressemødet, var også forsigtig optimist og sagde, det muligvis går den rigtige vej i blandt andet København.

- De tiltag, vi har indført lokalt, har haft en vis effekt men det er med forbehold. Vi skal stadig se flere tal for at konkludere, lød det fra ministeren.

Kåre Mølbak bider også mærke i, at antallet af indlagte ser ud til at have stabiliseret sig omkring de 100. Tirsdag er 107 smittede personer indlagt. Det er lavere end mandag.

- Den stigning, der er sket i antallet af indlæggelser, har heldigvis ikke fulgt den samme stejle stigning, som vi så tidligt i foråret. Det gør også, at selv om vi har et højt antal af daglige smittetal, så er det ikke den samme sygdomsbyrde for samfundet og sundhedsvæsenet, som vi så i foråret, sagde Mølbak.

Trods den faldende tendens er antallet af smittede fortsat fire gange så højt som i starten af september.

Det er især de unge, der bliver smittet i øjeblikket. Ifølge Magnus Heunicke er tæt på 42 procent af de smittede de seneste 14 dage mellem 10 og 29 år.

/ritzau/